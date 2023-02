Verkoopvolume en omzet stijgt in modebranche in vierde kwartaal 2022

De omzet van de Nederlandse detailhandel steeg in het vierde kwartaal van 2022 met 7 procent, tegenover het vierde kwartaal een jaar eerder. De omzetgroei is vooral te danken aan hogere prijzen, ziet het Centraal Bureau voor de Statiek. Kleding- en schoenenwinkels kenden daarentegen een groei in zowel de omzet als de verkoop.

De omzet voor kledingwinkels steeg in deze periode met 17,4 procent. Ook het verkoopvolume stijgt en steekt 7,2 procent boven het niveau van het vierde kwartaal in 2021 uit. De winkels in schoenen en lederwaren zagen een omzetgroei van 12,7 procent en een groei in de verkoop van 10,7 procent.

Online werd één procent minder omgezet in de detailhandel, vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. Multi-channelers (winkels die zowel online als in fysieke winkels verkopen) zetten vrijwel evenveel om. Winkels met enkel online activiteiten zagen een omzetdaling van twee procent.