Nederlands modemerk Viveh breidt uit naar Duitsland. Het merk is nu verkrijgbaar via wholesale in deze markt, zo maakt Vivian Hoorn, oprichter van het merk, bekend op sociale media.

Nu Viveh zich op de Duitse markt bevindt, is het merk op zoek naar agenten die Viveh willen vertegenwoordigen en de aanwezigheid op de Europese markt willen uitbreiden, zo staat in het bericht.

Viveh zette een jaar geleden de eerste stappen in wholesale dankzij de samenwerking met mode-agent en wholesale-expert, Jomy Mijnhart. “Viveh onderscheidt zich door haar toewijding aan circulaire ontwerpen en haar gebruik van uitsluitend hoogwaardige materialen. Door samen te werken met Portugese familiebedrijven die zij persoonlijk kent, toont Viveh haar toewijding aan het ondersteunen van ethische en duurzame productiepraktijken”, deelde Mijnhart destijds.

Viveh is een ‘body confident’ label dat lanceerde in 2023. Het merk is opgezet door Vivian Hoorn, die al geruime tijd bekend is met de modewereld, als model, fotograaf en influencer. Ze is een bekend gezicht in de body positivity-beweging - al gebruikt ze zelf liever de term ‘body confidence’. Tegenover haar 612 duizend volgers wil ze bekrachtigen dat ieder lichaam een bron kan zijn van zelfvertrouwen. Haar merk predikt liefde voor lichamen in alle vormen en maten, tegenover de achtergrond van een mode-industrie waar standaard op maat vierendertig wordt gesampled.