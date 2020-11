Voorspelling Black Friday: consumenten spenderen minder, maar kopen spontaner

Black Friday en Cyber Monday blijven onverminderd populair. Wel is het koopgedrag van consumenten dit jaar anders dan voorheen, zo concludeert marketing-consultancybureau Simon-Kucher & Partners op basis van onderzoek. Consumenten shoppen meer online en hanteren lagere budgetten, maar plannen hun aankopen minder zorgvuldig.

Voor de ‘Global Black Friday Forecast’ analyseerde Simon-Kucher & Partners de verwachtingen voor Black Friday en Cyber Monday van elfduizend consumenten in veertien landen wereldwijd, waaronder Nederland. Meer dan zestig procent van de respondenten geeft aan dat de pandemie hun koopgedrag veranderd heeft. Consumenten winkelen meer lokaal en online, en zijn sterk gericht op Black Friday en Cyber Monday om kosten te sparen bij de feestdageninkopen.

Het gemiddelde budget voor Black Friday en Cyber Monday ligt wereldwijd tussen de 230 en 300 dollar (omgerekend tussen de 194 en 253 euro). Dat is iets lager dan voorheen, meldt Simon-Kucher & Partners. In Nederland komt het gemiddelde budget uit op 204 euro, tegenover 236 in 2019. Dat is opmerkelijk: rapporten van PwC en Motivaction suggereren dat Nederlanders dit jaar juist meer geld uit zullen geven dan vorig jaar, respectievelijk 243 en 299 euro.

Ook opvallend is dat consumenten wel voorzichtig kopen, maar hun aankopen minder plannen, zo blijkt uit de analyse. Klanten doen meer aan funshoppen: ze browsen door verschillende categorieën en doen meer spontane aankopen. De uiteindelijke resultaten van de uitverkoopdagen kunnen dus nog verrassen.

Beeld: Pexels