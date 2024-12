Winkelstraat onder de loep: het geheim van de Kerkstraat in Arnhem

De Zeven Straatjes in Arnhem vormen samen een bijzonder winkelgebied waar voornamelijk kleine, zelfstandige ondernemers hun plek hebben gevonden. De Kerkstraat, één van deze straatjes, biedt een sfeervolle mix van mode, interieur, cadeauwinkels en delicatessen. Het bruisende karakter van de straat was echter niet altijd aanwezig. Waar vroeger slechts een paar antiekwinkels en een slager gevestigd waren, heeft de Kerkstraat zich in de afgelopen vijftien jaar ontwikkeld tot een populaire bestemming voor liefhebbers van unieke en onderscheidende winkels. FashionUnited neemt een kijkje in de Kerkstraat en spreekt met lokale ondernemers over de kracht en charme van hun geliefde straatje.

“Wij zijn hier in 1993 begonnen, toen de Kerkstraat lang nog niet zo levendig was als nu,” vertelt Judith ter Haar, modeondernemer en eigenaar van conceptstore Jones, officieel gevestigd op het Eiland. “In die tijd reden er zelfs nog auto’s door de Kerkstraat! Het winkelgebied moest nog helemaal worden ontwikkeld. Van alle boetieks die er nu zijn, zitten wij hier het langst. Toch heeft de straat altijd een onderscheidend karakter gehad dankzij de bijzondere winkels die hier te vinden waren.” De afgelopen jaren is de ontwikkeling van de Kerkstraat in een stroomversnelling geraakt. Waar ooit een aannemersbedrijf gevestigd was, prijkt nu de uitnodigende speelgoedwinkel Tout Petits. Bij de ingang staan twee imposante houten speelgoedsoldaten, die als statige wachters het pand bewaken. En wat vroeger dienst deed als opslagruimte, is nu omgetoverd tot de sfeervolle servieswinkel Pollmann.

Jones, gevestigd in een voormalige drukkerij, biedt een zorgvuldig gecureerde selectie high-end merken zoals Margaret Howell, Dries van Noten, Sofie d’Hoore en Toast en Judith ter Haar. Credits: Foto door FashionUnited.

Een ‘curated store’ in een oude drukkerij

Jones is een zorgvuldig samengestelde boetiek die ‘destiny shoppers’ aantrekt vanuit heel Nederland, van Amsterdam tot Groningen. Gevestigd in een voormalige drukkerij, biedt de winkel een exclusieve selectie van high-end merken zoals Margaret Howell, Dries van Noten, Sofie d’Hoore en Toast. “De inkoop is volledig afgestemd op de specifieke Jones-signatuur. Hierdoor combineren de verschillende merken naadloos met elkaar,” legt Ter Haar uit. “De collectie is goed uitgebalanceerd, met een aanbod dat varieert van toegankelijke instapstukken tot items uit het hoogsegment.” Naast mode biedt Jones ook schoenen, accessoires, een parfumkabinet met exclusieve geuren en verzorgingsproducten, Japans keramiek en minimalistische meubels. Het interieur, ontworpen door Ter Haar zelf, straalt dezelfde duurzame verfijning uit als de collectie. Een blikvanger is een oude snijtafel, ontdekt in België en naar Arnhem gebracht, als eerbetoon aan het drukkerijverleden van het pand.

Modeondernemer Judith ter Haar trekt met haar ‘curated store’ Jones modeliefhebbers uit binnen- en buitenland. Het idee voor de volière die midden in de winkel prijkt, deed ze op in Parijs. Credits: Foto door FashionUnited.

Nog een eyecatcher in het interieur van Jones is de houten volière. Ter Haar vertelt: “Toen ik hier begon, waren er mensen die twijfelden over de locatie. ‘Is de ruimte niet veel te groot? Hoe ga je die ooit opvullen?’ Inspiratie vond ik in Parijs, waar conceptstores vaker zijn gevestigd in grote panden. Jaren geleden stapte ik daar binnen bij Nature & Découvertes, een winkel voor natuurproducten en duurzaam design. Ik werd begroet door rustgevende vogelgeluiden. Dat moment vond ik zo inspirerend, dat ik besloot iets soortgelijks in mijn winkel te creëren. Zo ontstond het idee voor de volière.” Ter Haar is van origine geen Arnhemse, maar drukte haar stempel stevig op de Arnhemse mode. Zo stond ze aan de wieg van de Arnhem Mode Biënnale en was ze jarenlang lector aan de modeopleiding van ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten. In de winkel verkoopt ook haar eigen label J+tH, dat onder andere bestaat uit gebreide truien en vesten van Schots schapenwol.

Modewinkel Trix & Rees richt zich op duurzame, tijdloze mode en beschikt over een eigen atelier waar alle stoffen worden geverfd en de kledingstukken worden vervaardigd. Credits: beeld via Trix & Rees, foto door Robbie Kusters.

Weg van de massa en focus op ambacht

Een andere iconische naam in de Kerkstraat is modewinkel Trix & Rees, gevestigd in een prachtig monumentaal hoekpand uit de jaren ’20 van de vorige eeuw. De creatieve krachten achter de winkel, Trix Hoogveld en Resi van Kraaij, ontmoetten elkaar op de kunstacademie en delen vanaf het begin een passie voor ambacht en duurzaamheid. Slechts honderd meter van waar ze na hun opleiding hun eerste atelier openden, verwezenlijkten ze in 2017 hun droom: een winkel waar hun eigen label – dat al 42 jaar bestaat – samensmelt met zorgvuldig geselecteerde andere merken. Hoogveld: “We werken uitsluitend met natuurlijke materialen. Beneden hebben we een werkplaats waar we alle stoffen met de hand verven en de modellen creëren.” De kleinschalige, ambachtelijke aanpak leverde hen een loyale klantenkring op, bestaande uit mensen die waarde hechten aan tijdloze, niet-seizoensgebonden mode.

De collectie van Trix & Rees is klein en exclusief. Zomer-, winter- en feestcollecties lopen door elkaar: alle items staan op zichzelf. Credits: Beeld via Trix & Rees, foto door Robbie Kusters.

Voor Trix & Rees is duurzaamheid nooit een marketingstrategie geweest, maar altijd een bewuste levensstijl. “Vanaf het begin wilden we kleding ontwerpen die lang meegaat,” vertelt Hoogveld. “Wat destijds een vernieuwende visie was, is in het huidige tijdperk van fast fashion urgenter dan ooit.” Deze filosofie maakt Trix & Rees meer dan een modewinkel; het is een inspirerende ruimte waar ambacht, creativiteit en bewustzijn harmonieus samenkomen. Hoogveld beschrijft de Zeven Straatjes als een ‘dorp in de stad’. “Ik zou voor geen goud in de hoofdstraten willen zitten,” zegt ze resoluut. “Het mooie aan deze straat is dat mensen hier heel bewust naartoe komen. En die bezoekers hebben we echt iets bijzonders te bieden. Van sieraden tot kinderkleding en van een prachtige bloemenzaak tot een winkel voor ambachtelijke chocolade en macarons: de diversiteit maakt dit winkelgebied uniek.”

Damesmodeboetiek Marie Marie voert vrouwelijke, hoogwaardige merken zoals Gustav, By-Bar, Moscow en Aaiko. Credits: Foto door FashionUnited.

Montmartre van Arnhem: het Parijse gevoel

Veel ondernemers in de Kerkstraat zijn aangesloten bij de Zeven Straatjes-appgroep, waarin ze gezamenlijk evenementen bedenken en organiseren. Afgelopen zomer werd de buurt omgetoverd tot het ‘Montmartre van Arnhem’, een initiatief geïnspireerd door de Olympische Spelen en georganiseerd in samenwerking met Stichting OndernemersFonds Arnhem. Om de sfeer van de Parijse wijk te vangen, werden de winkelgevels prachtig versierd met zijden bloemen van Nozili Bloemisten. Chansons vulden de straten, en portrettekenaars zorgden voor een authentiek en pittoresk beeld. Naast het organiseren van evenementen doen de ondernemers nog meer om de straat aantrekkelijk te maken. Zo heeft damesmodewinkel Marie Marie een romantisch zitje voor de deur gecreëerd, met een mediterrane uitstraling. Lantaarntjes, sinaasappel- en olijfbomen dragen bij aan de uitnodigende sfeer.

Binnen bij Marie Marie branden kaarsen, staan verse bloemen en klinkt rustige muziek. “We zijn heel servicegericht en doen er alles aan om de shopbeleving zo aangenaam mogelijk te maken,” vertelt verkoopmedewerker Marleen van Es. “Ook als klanten iets via onze webshop bestellen, pakken we het artikel altijd mooi in, ongeacht of het een cadeau is.” Marie Marie richt zich op vrouwelijke, hoogwaardige merken zoals Gustav, By-Bar, Moscow en Aaiko. Sommige klanten komen specifiek voor een favoriet merk, terwijl anderen vooral de unieke sfeer en service waarderen. Van Es werkt vier dagen per week in de winkel. “Ik heb op veel plekken in de stad gewerkt, maar in de Kerkstraat voel ik me echt thuis. Dat komt door de gemoedelijke sfeer. Bezoekers hebben vaak een hoger bestedingspatroon en zoeken kwaliteit. Bovendien weten ze dat ze in deze straat altijd iets bijzonders kunnen vinden.”

Sterke visie als onderscheidende factor

In een monumentaal hoekpand op huisnummer 1 bevindt zich modeboetiek Nonne. Onder het genot van een kop koffie en een oliebol vertelt mede-eigenaar Geronne Horlings over de bijzondere synergie tussen de winkels in de Kerkstraat. “We zitten niet in elkaars vaarwater. Wat ons verbindt, is de gedeelde liefde voor onze klanten en producten. Iedereen heeft een sterke visie op zijn vak en is trots op zijn winkel.” Zes jaar geleden opende Horlings haar boetiek samen met haar vriendin Jeannette Pennekamp, gedreven door de behoefte aan meer vrouwelijkheid in het modeaanbod. Hoewel ze vanwege de monumentenstatus van het pand weinig konden aanpassen, wisten ze het interieur toch de warme en uitnodigende sfeer te geven die ze voor ogen hadden. “Soms dromen we van een grotere ruimte, maar dit prachtige pand zouden we nooit willen opgeven.” Nonne voert merken als Iro, Ganni, Âme Antwerp, Jerome Dreyfuss en Lois en trekt regelmatig moeders én dochters naar de winkel.

Tijdens het evenement Winter in Arnhem zijn de Zeven Straatjes feestelijk verlicht en zorgen tientallen kerstkramen en foodstands voor drukte in de winkelstraten. Voor sommige ondernemers is dat een kans om uit te pakken met een winters aanbod. Modeboetieks in het hogere segment zien echter weinig in een eigen kraam voor de deur. Horlings: “Daar lenen onze producten zich niet voor. Maar onze buren hebben wel een kraam, dus dat zorgt zeker voor gezelligheid in de straat. Sommige ondernemers staan rond de kerstdagen zelfs verkleed in de winkel.” Voor de feestdagen biedt de collectie van Nonne bijzondere items, zoals een goudkleurige broek en een maxi-rok met pailletten. “Alles wat we aan feestkleding inkopen moet ook in het dagelijks leven draagbaar zijn. Zo kun je deze paillettenrok ook meer casual dragen met een heerlijke trui en sneakers eronder.”

Het interieur van conceptstore Jones. De ruimte biedt naast modecollecties uit het hoge segment ook een selectie homeware, boeken, tijdschriften en parfums. Credits: Foto door FashionUnited.

Frequente bezoekers van de Kerkstraat ervaren een buurt die voortdurend in beweging is. Zo werd de voormalige Mephisto-winkel in 2022 volledig vernieuwd en omgedoopt tot Comfort Zone. Hier vind je de meest uitgebreide Mephisto-collectie van Nederland, aangevuld met comfortschoenen van merken als Xsensible en Durea. Tegenover Jones openden twee Arnhemse ondernemers hun ambachtelijke goudsmederij en sieradenwinkel Minouche en Rûne. Toch zijn er in de straat ook vertrouwde elementen die al jaren hetzelfde zijn. Neem de vogeltjes in de volière bij Jones: deze slimme diertjes, gewend aan het winkelritme, lijken een ingebouwde klok te hebben. Elke dag rond half zes beginnen ze luid te tjilpen. “Het voelt als een afscheidsconcert,” zegt Ter Haar glimlachend. “Dan weten ze dat de winkel bijna sluit. Het is net alsof ze denken: nog even, en dan is de ruimte weer helemaal van ons.”