Video: Gucci Cruise S25 show door Sabato De Sarno in Londen

Bekijk hier de S25 Cruise show van Gucci in het nationaal museum Tate Modern in Londen, een debuut voor creatief directeur Sabato De Sarno. De creatief directeur koos ervoor om zijn eerste cruise show voor het Italiaanse merk in Londen te houden, omdat Gucci-oprichter Guccio Gucci daar graag kwam.

De Sarno staat sinds januari vorig jaar aan het creatieve roer bij Gucci. Hij nam in januari vorig jaar het stokje over van Alessandro Michele. Sindsdien heeft De Sarno vier collecties uitgebracht voor Gucci. De ontwerpen van De Sarno zijn minimalistischer en eenvoudiger, vergeleken met zijn voorganger Michele.

Hieronder is de Gucci Cruise S25 show terug te zien. Te zien: zomerse kleding in een lichte jaren 70 stijl, wijde jeans, feestjurken, iconische Gucci-logo tassen, veel pastelkleuren en supersize items, maar ook items in natuurlijke kleuren. De collectie wordt in een persbericht 'Engels met een Italiaans accent' genoemd.