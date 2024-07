De strijd om de Duitse inkoper: Amsterdam neemt het op tegen Florence en Kopenhagen

Het wegvallen van de grote modebeurzen in Berlijn slaat een gat in de modekalender. In de Duitse hoofdstad kwam de Duitse industrie bijeen om de collecties van het komende seizoen te bekijken, die enkele weken later werden besteld. Nu proberen beurzen van Amsterdam tot Florence merken en inkopers uit Europa's grootste modemarkt te lokken.

Op de stand van modelabel Lara Laurén op Modefabriek is het een drukte van belang. De eigenaresse laat haar collectie zien aan twee inkoopsters uit Duitsland. Het tafereel van een Duits label met Duitse inkopers herhaalt zich meerdere keren op de Amsterdamse beurs. Modefabriek is begin juli traditioneel het trefpunt van de Nederlandse kledingbranche, maar ook Duits is inmiddels al seizoenen duidelijk hoorbaar op de stands en in de wandelgangen.

Ook bij de stand van het Duitse broekenmerk Mac. "Vijf jaar geleden waren het er nog maar heel weinig, maar doordat Berlijn er niet meer is, is het voor veel mensen uit Noordrijn-Westfalen, uit de regio Hamburg goed te doen om hierheen te komen", zegt de Nederlandse vertegenwoordigster Lydia van Egmond. Ze schat dat inmiddels zo'n 20 procent van de bezoekers op de stand van Modefabriek uit Duitsland komt. Sommigen kent ze inmiddels goed, omdat ze inmiddels elk seizoen komen.

Ook de beurs zelf constateert een toename uit het buurland. In januari verdubbelde het aantal bezoekers uit Duitsland. Van zo'n 850 Duitse winkels kwamen bezoekers, lieten de organisatoren van Modefabriek weten. Bij de zomereditie in juli stonden er 36 Duitse merken op de beurs. De toename van het Duitstalige publiek komt goed uit, want internationalisering staat al langer hoog op het verlanglijstje van de beurs, die zich sinds de pandemie opnieuw probeert uit te vinden.

Gat in Duitsland

De coronapandemie heeft ook de modebeurzen in Duitsland hard geraakt. In Berlijn kwamen in 2019 nog zo'n 1800 merken bijeen op de vier beurzen Premium, Seek, Neonyt en Panorama. Daarna vielen de evenementen vanwege de pandemie meerdere keren uit.

Na het faillissement van Panorama en de pandemie presenteerden zich nog 500 merken op de op womenswear gespecialiseerde beurs Premium en de streetwearbeurs Seek. Bij de laatste wintereditie in januari 2023 telde Premium nog zo'n 10.000 bezoekers, waarvan 80 procent uit de Duitstalige ruimte kwam, lieten de organisatoren weten. Na nog een zomereditie was het definitief gedaan met Premium. Seek is nu de enige overgebleven beurs in Berlijn, die in juli nog zo'n 100 merken telde.

Na het wegvallen van de Berlijnse beurzen zijn Silke Schmid en Christine Schäffner gaan rondkijken, omdat ze zich niet meer aangesproken voelden door de formules. De zussen runnen de modehuizen van Fischer & Stegmaier in Beieren en staan nu voor de vijfde keer op Modefabriek in Amsterdam. Ze zijn vooral op zoek naar inspiratie.

"Als het inkoopseizoen begint, is het fijn als je al wat hebt gezien en achtergrond hebt. Hier zoeken we vooral kleine dingen, sokken, sieraden, accessoires, aanvullende artikelen of ook wel eens een nieuw merk dat het assortiment aanvult", zegt Schmid. Modefabriek heeft een interessante mix met commercieel ingestelde merken, vult Schäfer aan. De relatief nieuwe beurzen in Nieuwegein, onder de naam Preview, trekken ook steeds meer Duitstalige inkopers. Kopenhagen is ook interessant, maar heeft een te late datum.

Kopenhagen versus Florence

Sommige Duitse inkopers trekken ook bewust de landsgrenzen over, op zoek naar inspiratie."Het is het eerste aanknopingspunt voor het nieuwe seizoen en dan is er nog niks, tenzij je al in de showrooms rondloopt", zegt modehandelaar Peter Heckmann uit Düsseldorf. Hij is voor het eerst op Modefabriek. "Iedereen moppert over de Duitse markt en hoe moeilijk het is geworden. Wij vinden dat het ook een beetje aan ons ligt om, naast het slechte weer, iets nieuws te bieden en inspirerend te werken."

Op zoek naar het nieuwe trekt een deel van de Duitse modebranche ondanks de late datum toch naar Kopenhagen. "Afgelopen seizoen zagen we verbazingwekkende cijfers uit Duitsland: 16 procent van de bezoekers kwam uit Duitsland - vergeleken met eerdere seizoenen, waarin we maximaal vier procent zagen", laat de Deense beurs CIFF weten. Exacte aantallen noemt de organisatie niet. "Het is een sleutelmarkt voor ons, die zich verder ontwikkelt."

De Kopenhagenaren verwachten in augustus merken als Drykorn, Lanius of Studio Seidensticker. Want ook de merken uit Duitsland hebben beurzen nodig om nieuwe klanten te vinden. Bovendien presenteren zich met het concept Neudeutsch ook jonge labels voor het eerst in Kopenhagen. De door trendexpert Julian Daynov samengestelde showcase debuteerde in januari al op Pitti Uomo in Florence. Ook de Italiaanse herenmodebeurs noteerde bij de vorige editie een toename van Duitse inkopers met 15 procent naar 680 ten opzichte van een jaar eerder. Het totale aantal inkopers kwam uit op 11.500.

De datum van de Florentijnse beurs ligt aan het begin van elk nieuw seizoen. Dat gegeven gebruikten de afgelopen seizoenen enkele Duitse merken als Windsor, Rossi of Marc O'Polo om ook hun damescollectie op de stand te laten zien. "De Italiaanse en de Duitse markt zijn elkaar altijd al heel nabij geweest, vooral op het gebied van herenmode. Dat is een gegeven, maar als beursorganisatie werken we voortdurend aan gerichte strategieën", zei Raffaello Napoleone, algemeen directeur van Pitti Immagine. "In juni 2024 was het niet te missen dat de meest gesproken taal naast het Italiaans Duits was."

Aan dit artikel is medewerking verleend door Caitlyn Terra.

Dit artikel werd eerder op FashionUnited DE gepubliceerd. Vertaling door AI, bewerking door Caitlyn Terra.