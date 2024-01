Preview Men: Bezoekers en standhouders blij dat er nog plek is voor mannenmode in Nederland

Terwijl op maandag 22 januari Modefabriek haar tweede beursdag beleeft in Amsterdam, keert in Nieuwegein Preview Men terug. Het is de enige beurs in Nederland waar mannenmode nog in de spotlight staat nu de Modefabriek voor alleen maar damesmode kiest. De stormwaarschuwingen en codes oranje en geel lijkt niemand tegen gehouden te hebben, want de beursvloer in Nieuwegein staat vol en er wordt druk zaken gedaan.

Preview Men zag het licht aan het begin van de pandemie en breidt sinds de eerste editie steeds verder uit. Zo werd in de zomer van 2023 de afdeling ‘Gentlemen’ toegevoegd en heeft de beurs voor de wintereditie van 2024 een extra verdieping erbij gekregen om de merken uit te stallen. Die tweede verdieping oogt wel wat rustiger dan de verdieping waar de bezoekers op binnenkomen, maar wellicht moet men vooral nog even ontdekken dat er na de trap naar boven nóg meer merken te vinden zijn.

De sfeer zit er goed in op de beurs, gehouden in het gebouw van Cast in Nieuwegein, mede dankzij het gratis parkeren, het gratis eten en drinken en de dj’s die op beide verdiepingen zorgen voor een muzikale begeleiding. Laat de sfeer echter niet misleiden, bij Preview draait het om zaken doen. Iedereen die geen inkoper is wordt in principe geweerd, zodat voor merken er geen ruis ontstaat en tijdens het belangrijke inkoopseizoen geen kansen worden gemist. Iedereen die niet onder de noemer inkoper valt, is later op de middag welkom. Onder de bezoekers zijn veel bekende namen, maar ook vooral bekende gezichten uit de Nederlandse industrie te vinden.

De opzet van de beurs krijgt nog steeds lof van bezoekers en standhouders, zeker in vergelijking met Modefabriek. “Het is jammer dat Modefabriek geen mannenmode meer doet, want het blijft een hele bekende naam, maar het werd ook gewoon te duur,” zo is te horen bij Kuyichi. Dan gaat het om de kosten van de stand, maar ook het parkeren en bijvoorbeeld het eten op de beurs. “Voor drie koppen koffie ben je al twintig euro kwijt.” Het beurslandschap verandert en dat merken ook de salesvertegenwoordigers bij Kuyichi. “Op het gebied van andere beurzen is er voor ons eigenlijk alleen nog Seek in Berlijn en de beurzen in Parijs." In de Benelux blijft Preview over.

Tekst loopt verder onder de afbeelding.

Hans Boodt Mannequins kiest ervoor op een slimme manier aanwezig te zijn bij de ingang van de beurs, met een installatie. Credits: FashionUnited / Caitlyn Terra

Preview Men blijft als enige beurs voor mannenmode over

Mede dankzij het veranderende beurslandschap, zijn er ook kansen voor Preview. Zo zijn er al meer Belgen die afreizen naar Nieuwegein voor een bezoek aan de beurs én zijn er al groepen Duitsers te vinden in de wandelgangen. “Er is vanuit Duitsland ook potentie”, zo meldt Arthur Feenstra van OFM. en J.C. Rags, “nu daar zoveel beurzen wegvallen.” Feenstra geeft aan dat hij blij is dat er nog plek is voor mannenmode in Nederland. Hij staat er samen met Boy Nijboer om J.C. Rags aan te prijzen. Het mannenmodemerk valt onder de wholesale tak van OFM., Atrium.

Dat meer Duitsers naar Nederland trekken voor beurzen, was ook te merken op Modefabriek, waar aanzienlijk meer Duits te horen was op de beursvloer. Ook het aantal Duitse merken dat op de plattegrond te vinden was, leek hoger en sluit aan bij de wens van Modefabriek om verder te internationaliseren.

Bij Cycleur de Luxe, die op de bovenste verdieping van de beurs staat, zijn er al nieuwe klanten gevonden. “Zo’n vijf. En we hebben ook al wat goede Belgische retailers voorbij zien komen.” Ook de zuiderburen lijken Preview dus meer en meer te ontdekken. Het merk stond een week eerder ook op Preview Women, maar daar was het wat stil. “Het weer hielp daar natuurlijk niet mee, het had net gesneeuwd en bleef sneeuwen.”