Inkopers over Preview Kids: Laagdrempelig, overzichtelijk en een goed merkenpakket

De modebeurzen van beursorganisator en handelsplatform Cast zijn slechts een paar jaar oud, maar groeien hard. Zo kregen dames- en herenmode al snel hun eigen beurzen en werd de beursvloer voor Preview Men de afgelopen keer flink uitgebreid. De groei betekent ook dat het kindersegment niet onbediend kan blijven. Dus maakte Marijn Verschure, General Manager bij beursorganisator Cast, in juli 2023 bekend dat Preview Kids er zal komen. De eerste editie vond maandag voor het eerst plaats in het Cast-gebouw in Nieuwegein en legt de lat voor de komende edities hoog.

Wie nog niet in de stemming was om winterkleding te scoren op de beurs, wordt op maandagochtend compleet ondergedompeld in een ‘winter wonderland’. Sneeuwvlokken dwarrelen in het rond en Nieuwegein bereikt het vriespunt. Bezoekers blazen wolkjes op weg naar de ingang van het Cast-gebouw, waar op de eerste én tweede etage ruim 150 merken op hen staan te wachten. Het is de allereerste keer dat een Preview-beurs twee verdiepingen telt.

Eenmaal binnen is het even zoeken waar naartoe, maar wie scherp is, vindt al snel witte borden die de weg door het doolhof wijzen; een roltrap op, tien stappen vooruit, rechtsaf en de ingang van Preview Kids bevindt zich aan uw linker zijde.

Op de beursvloer is geen verdeling gemaakt wat betreft leeftijden of maten, dat zou een onmogelijke klus zijn - sommige merken bedienen immers diverse leeftijdsgroepen. Zo staat babykledingmerk Bess aan het begin geëxposeerd met diverse babypakjes in olijfgroene, beige en aardekleuren. Verderop presenteert Ai&Ko haar typische meisjescollectie en zijn merken als Jack & Jones junior, Scotch & Soda en Levi’s te vinden op de tweede etage. Wat in ieder geval vaststaat is dat men op de beurs kan slagen voor kinderen van nul tot en met veertien jaar.

Preview Kids: ‘Een goede reset voor het beurzenlandschap in kindermode’

Het wiebelde de afgelopen beursseizoenen aan alle kanten wat betreft kindermode. Zo toonde Modefabriek vorig jaar voor het eerst na het sluiten van Market by Kleine Fabriek in 2017 weer kindermode in samenwerking met Drive Inn, maar schrapte dat idee voor de komende wintereditie - de focus komt te liggen op damesmode. Drive Inn verhuist zich als partner naar Preview Kids. Ook bij kindermodebeurs Sunday School vonden diverse veranderingen plaats. De beurs testte vorig jaar een nieuw beursconcept uit, waarbij inkopers meer informatie konden vergaren middels talks. Bovendien kreeg Sunday School er een extra beursdag bij. Dit jaar zou de kindermodebeurs plaatsvinden op een nieuwe locatie met een vernieuwde opzet, maar ook deze werd geannuleerd .

Kindermode is dus nergens anders meer te vinden, dan op Preview Kids. Het is dan ook niet voor niets dat de stemming er al vroeg in de morgen goed inzit. Exposanten zoeken elkaar op voor een kopje koffie en maken een babbeltje dat al snel het geluid van de dag nabootst: de beurs zit goed in elkaar, men heeft er zin in en alles bevindt zich onder één dak.

“Het kindermodelandschap is heel erg in beweging. Het is goed dat er nu een beurs is die alles kan bieden wat wij, maar ook inkopers nodig hebben. Het is een goede reset”, zo vertelt Peter Bellekom van PB agenturen, die onder andere merken als Evers en Stab1Poot, vertegenwoordigt op zijn stand, aan FashionUnited. Het agentschap staat op de beurs om te netwerken, evenals meisjesmodemerk Topitm dat een nieuw label heeft meegenomen: On Top Of The Cake. “Wij hebben al een mooi klantenportfolio opgebouwd, maar nu we een nieuw label introduceren zijn we ook op zoek naar nieuwe klanten”, zo klinkt het op de stand.

Dat niet alleen bestaande klanten een bezoek aan de beurs brengen, komt ook voor Belgisch modemerk Lily Balou goed uit. Het modemerk wil zich sterker op de kaart zetten in Nederland. Het duurzame merk bestaat inmiddels ruim twaalf jaar, maar de doorbraak in het buurland ontbreekt nog, vertelt ontwerper Anne de Smedt. “We hopen nu vooral naamsbekendheid voor het merk te genereren, maar we merken dat dat soms lastig is als men het merk niet kent. Het is nu aan ons om te verkopen en ik denk dat dat vandaag wel gaat lukken. De sfeer op de beurs zit er goed in.”

Waar de sfeer ook niet ontbreekt is bij meisjesmodemerk Geisha. “De beurs is tot in de puntjes geregeld; men kan hier gratis parkeren, ontbijt en lunch worden langsgebracht zodat wij ons vol kunnen focussen op onze klanten en heel belangrijk: ieder merk is hier gelijk”, vertelt Ethel Nieuwenstein, salesmanager van Geisha. Op de stands van 4President, Kiezeltje en Hop Agenturen (die merken als Ballin, Diesel, Guess en Sofie Schnoor exposeert) zijn soortgelijke geluiden te horen. ‘Het draait om de kleding en niet om de bombarie eromheen. Preview geeft een ‘preview’ van de collecties’, want hoe groot of klein een merk ook is, iedere stand is voorzien van dezelfde set-up met zwarte kledingrekken.

De tekst gaat verder onder de foto's.

Een stand op Preview Kids. Credits: C.A.S.T.

De ingang van Preview Kids. Credits: FashionUnited/Sylvana Lijbaart

Achter de schermen van Preview Kids rent het personeel heen en weer

Dat ieder merk gelijk is aan elkaar, is precies het beeld dat beursorganisator Cast wil schetsen. “We willen laten zien dat we begrijpen hoe het is om als verkoper op een beurs te staan. Dit is het moment om klantcontact te onderhouden en nieuwe klanten naar je toe te trekken”, vertelt Verschure in een interview met FashionUnited op de beurs. “Deelnemers krijgen voorwaarden waar zij zich aan moeten houden. Sommige merken halen bij andere beurzen alles uit de kast, van billboards tot grasmatten en prosecco. Dat is hier niet toegestaan. Het zorgt ervoor dat we een gelijkwaardig beeld creëren en dat inkopers niet overwhelmed worden door de poespas eromheen.”

Om verdere ruis bij exposanten en inkopers weg te nemen, loopt het Preview-personeel rond met koffie en thee. Rond het middaguur verschijnen zelfs zwarte karretjes vol belegde broodjes in de gangpaden. “Het Preview-personeel rent achter de schermen de voeten onder het lijf vandaan. Wij willen dat iedereen de kans krijgt met elkaar in gesprek te gaan, zonder dat men degene net mist omdat er een lange wachtrij bij het koffiezetapparaat staat.” Op de beursvloer zijn overigens nog steeds koffiehoekjes te vinden waar men ook de gelegenheid heeft om even te zitten en bij te komen.

De lat van de eerste kindereditie ligt dus hoog - voor het personeel, de exposanten én de bezoekers. Dat merkt de General Manager zelf ook. “We hebben last van groeipijntjes. We hebben personeelstekort, waardoor we allemaal harder moeten rennen dan normaal. Het doel was eerst zo’n honderd merken naar de beurs te laten komen, maar dat zijn er veel meer geworden. Bovendien gaan de bezoekersaantallen door het dak.”

De tekst gaat verder onder de foto.

Drukte op Preview Kids. Credits: C.A.S.T.

Eerste editie Preview Kids legt lat hoog voor komende edities

De wandelgangen zijn inderdaad heel de dag gevuld met enthousiaste inkopers die naar Preview Kids komen met een doel: nieuwe merken scoren en zien wat hun bekende merken in petto hebben voor het volgende winterseizoen.

Eigenaresse van kinderkledingwinkel Rebel & Olive, Marcella Bruin, is dan ook heel blij dat er ‘eindelijk weer’ een kindermodebeurs is die alles onder één dak biedt. “Ik doe hier als eerste mijn inspiratie op. Het is een goede voorbereiding voor mijn inkoop die volgende week van start gaat. Een overzichtelijke beurs is dan ook alles wat je nodig hebt en dat vind je hier, op Preview Kids”, vertelt ze. “Andere beurzen zijn vaak bombastischer, hier is iedereen gelijk. Dat spreekt mij aan.” Inkopers voor kindermode bij Wehkamp en Kleertjes.com, Maxime Duijn en Tesir Yasmine Loukili, delen dezelfde bevinding: “Op deze beurs word je niet naar een stand toegetrokken. Je loopt er langs en wanneer het je aanspreekt, maak je een praatje. Dat werkt voor ons heel prettig. Bovendien staat er een mooie mix van merken.”

De no-nonsense uitstraling van Preview (Kids) bevalt over het algemeen zeer goed, maar kan volgens Karin Kuipers en Cyrille Hesselink, allround verkoopmedewerker en eigenaresse van kindermodewinkel Pien & Mats, hier en daar wat minder. “Het is soms niet helemaal duidelijk bij welk merk je tussen de kledingrekken gluurt. De signing zou voor ons wat groter mogen. Bovendien maakten we op andere beurzen foto’s van stands ter inspiratie voor mijn etalages. Dat kan hier niet, maar ik begrijp ook dat dat hier niet de bedoeling is.”

Preview Kids smaakt naar meer

Al met al kan geconcludeerd worden dat de eerste editie van Preview Kids is geslaagd. Hoewel het er achter de schermen ietwat chaotisch aan toe ging, was dat op de beursvloer niet te merken. Exposanten en inkopers bestempelen de beurs als laagdrempelig, overzichtelijk en goed geregeld. Wat standhouders betreft, werden er hier en daar nieuwe klanten aan het portfolio toegevoegd, zoals bij Hop Agenturen en Geisha het geval was, en kregen inkopers weer eens waar ze voor kwamen: kleding op rekken bekijken, zonder poespas en alles onder één dak.

Wat de volgende kindereditie betreft: deze staat gepland op 24 juni 2024. Verschure wil de komende tijd vooral gaan professionaliseren met betrekking tot de organisatie. “We gaan de achterkant beter stroomlijnen. Dat is beter voor leveranciers, bezoekers én mijn eigen personeel. We focussen nu niet op groei, maar op kwaliteit, handhaving en verbetering.”