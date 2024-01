Modefabriek: Twee keer zoveel Duitse bezoekers

De afgelopen editie van Modefabriek, op zondag 21 en maandag 22 januari, heeft twee keer zoveel Duitse bezoekers verwelkomd dan de zomereditie van 2023. De organisatie achter de modebeurs maakt dit bekend in een persbericht. Ook komt er een groeiend aantal Belgische bezoekers naar de beurs.

Exacte bezoekersaantallen maakt de beurs niet bekend, dit doet het al jaren niet. Wel communiceert de beurs al langer over de wens om te internationaliseren en met de toestroom van Belgische en Duitse bezoekers lijkt deze wens in vervulling te gaan.

De afgelopen editie van Modefabriek was de beurs alleen nog gefocust op damesmode. De beurs geeft aan dat deze focus op het segment ook kansen biedt voor verbreding in de zin van lingerie, activewear, plus size, etc.