Mannenmode migreert naar Preview Men, SS24-editie weer groter dan de vorige

Het is een spannende tijd voor mannenmodebeurs Preview Men. De beurs, die afgelopen maandag zijn vijfde editie beleefde in het Cast-gebouw in Nieuwegein, is in zekere zin nog jong. Maar Preview Men groeit hard, zo hard zelfs dat het evenement aanleiding was voor concullega Modefabriek om de aparte herenmodesectie op de beurs te schrappen . Mannenmode blijft aanwezig, maar de focus komt te liggen op vrouwenmode en op internationalisering.

Die verandering zorgde afgelopen weekend voor wisselende reacties op de beursvloer bij Modefabriek. Maandag bij Preview Men was er vooral sprake van extra drukte en nieuwsgierigheid: wat zou de beurs gaan brengen?

Inkopers: "Interessante merken staan nu hier"

Nog voordat het nieuws van Modefabriek bekend werd liet Preview weten de eigen beurs groter op te zetten dan de vorige keer. Niet zozeer qua oppervlakte, want daarin kan Preview Men nauwelijks groeien: de beurs zit vast aan de circa duizend vierkante meters die het Cast-gebouw kan bieden. Wel werden er dertig nieuwe merken toegelaten, waardoor het totaal op meer dan honderd kwam. Aan de beurs werd een extra sectie toegevoegd: Preview Gentlemen, een laan met merken die de stijl van de ‘moderne dandy’ vertegenwoordigen, zo schreef Preview begin mei in een persbericht.

Op maandagochtend hangen hier colberts, overhemden, chinobroeken en poloshirts aan zwarte kledingrekken. De rest van de beurs wordt gedomineerd door casual mode met een streetwear-inslag. In beide secties is het al vroeg druk. Drommen inkopers banen zich een weg tussen de stands met overwegend kleurrijke collecties en opvallend veel bloemenprints: groot en grafisch in de casual-sectie, sierlijk en fijntjes in het Gentlemen-gebied.

Sommige van deze inkopers kwamen eerder ook op Modefabriek, maar doen die beurs dit jaar niet meer aan. Voor Geert Rensen en Joost Withag, inkopers bij weidewinkel Roetgerink, staan er op Modefabriek tegenwoordig ‘te weinig mannenmerken’, vertellen ze. Dat zeggen ook Ron van den Heuvel en Coen Hendriks, inkopers bij Kees Arts Mannenmode in Boxmeer. Hendriks: "De meeste merken die voor ons interessant zijn, staan nu hier, op Preview Men."

Credits: Merken en inkopers in de Gentleman-sectie. Beeld: Nora Veerman voor FashionUnited

Credits: De stand van Komodo, Kronstadt en On Vacation Club tijdens Preview Men. Beeld: Nora Veerman voor FashionUnited

Exposant: "We moesten nu eenmaal een keuze maken"

Het is niet dat Modefabriek helemaal geen herenmodemerken meer toelaat: mannenkleding is er nog steeds welkom. Desondanks hebben sommige merken ervoor gekozen de overstap naar Preview te maken. Zoals ArmedAngels, dat op Preview Men vertegenwoordigd wordt door agentschap PDR2. “We moesten nu eenmaal een keuze maken,” zegt agent Patrick Reijtenbach. “Zeker nu de beurzen op hetzelfde moment zijn.” Preview Men valt samen met de tweede beursdag van Modefabriek, en allebei doen, dat is volgens Reijtenbach geen optie.

Reijtenbach ging met ArmedAngels naar Preview Men vanwege de ‘specialisatie in mannenkleding’, vertelt hij. Wat hij ook prettig vindt aan Preview Men is dat de merken zich er ‘op hetzelfde niveau’ bevinden. Met ArmedAngels staat hij in het casual segment, tussen merken als Kuyichi, Circle of Trust, Dstrezzed en Dedicated, middelgrote merken in een gelijkaardige stijl en prijscategorie: ongeveer zestig euro voor een T-shirt en twee- à driehonderd euro voor een jas. “Op Modefabriek vind je van alles wat,” zegt Reijtenbach. “Heel verschillende merken, vrouwenkleding, kinderkleding, mannenkleding… Het wordt een allegaartje.”

Het vergelijkbare niveau van de merken op Preview Men is een gevolg van de beslissing van Modefabriek om te stoppen met de mannensectie, stelt Marijn Verschure, general manager van beursorganisator Cast. Die beslissing ‘heeft de visie en strategie van Preview Men niet veranderd', vertelt hij, maar er kwamen wel meer aanmeldingen binnen bij de beurs. “Vroeger moesten we leuren om de beurs vol te krijgen, nu hebben we een wachtlijst van zeventig merken.” Dat, in combinatie met de beperkte ruimte op de beursvloer, maakt dat Verschure selectiever kan zijn, zegt hij. “We hebben nu de luxe om een zorgvuldiger aanbod samen te stellen van merken die elkaar versterken.”

Voor sommigen is de beursvloer te krap. “Er zijn agentschappen bij die meerdere merken vertegenwoordigen, en die merken kunnen we vaak niet allemaal op één plek kwijt. Daarnaast krijgen we af en toe de vraag of de stands niet groter kunnen,” zegt Verschure. “Het antwoord is dan vaak: nee.” Niet alleen zijn de vierkante meters gelimiteerd, maar ook geeft Verschure de voorkeur aan kwaliteit boven kwantiteit, legt hij uit. “We hebben liever dat merken een beetje laten zien van het beste dat ze in hun collectie hebben.”

Preview Men Credits: C.A.S.T.

Een focus op product

Een andere reden die exposanten noemen om naar Preview Men te komen zijn de kosten. Voor een stand op Modefabriek betaalt een merk al snel een paar duizend euro, en dan komt er nog parkeergeld bovenop voor wie met de auto is. Een stand op Preview Men kost achthonderd euro en parkeren is gratis, net als drankjes en broodjes, die in de bistro te vinden zijn maar ook op karren worden rondgebracht.

Dat maakt de beurs laagdrempelig, een voordeel voor exposanten die pas net komen kijken op de Nederlandse markt, zoals Paul Mainwaring en Richard Siebel van Lords of Harlech, of Kris Van de Mierop, die met de merken Masq en Hox uit België is gekomen. Van de Mierop vond Modefabriek ‘te duur’, zegt hij, ook omdat de opkomst voor zijn merken naar verhouding te beperkt was.

Op Preview Men kunnen merken alleen niet hun eigen stand inrichten, zoals op Modefabriek wel het geval is. De stands hebben nauwelijks wandoppervlak om PR-materiaal aan op te hangen, en alle merken maken gebruik van dezelfde rekken, die eigendom zijn van Cast. Maar ook dat heeft zijn positieve kanten. "Op deze manier komt het product goed tot zijn recht," vindt Van de Mierop. Janse en Reijtenbach vinden het op deze manier makkelijker opbouwen. Reijtenbach: "Het is plug and play."

Credits: De entree van beursgebouw Cast in Nieuwegein. Beeld: Nora Veerman voor FashionUnited

Alles onder één dak

Een aspect dat vooral inkopers nog missen is de mogelijkheid om mannen- en vrouwenmerken op hetzelfde moment onder één dak te kunnen vinden: Cast organiseert aparte beurzen voor heren- en damesmode, en die vinden in verschillende weken plaats. Inkoper Jeroen Bezu van Joy House of Brands heeft met zijn team in de ochtend al een ronde gemaakt over Preview Men, en reist daarna met zijn team door naar de tweede beursdag van Modefabriek, voor de dameskledingmerken en voor de enkele herenmerken die er nog tussen staan. “Het liefst zien we alles op één plek. Voorheen gingen we gewoon met het hele team naar Modefabriek, dan konden we onderling goed overleggen,” zegt hij. “Dat doen we nu niet meer.” Wel is hij tevreden met het grote aantal merken dat Preview Men op maandag samen heeft weten te brengen. “En fijn dat we de merken kunnen beoordelen op hun producten, in plaats van op hun stand.”

De focus op producten is voor Verschure ook een van de redenen dat hij mannen- en vrouwenmode nu niet samenvoegt. “Ik denk dat het als inkoper beter is om geconcentreerd naar mannen- en vrouwenmode afzonderlijk te kijken: dan krijg je een goed overzicht van wat er in elke markt te vinden is, en kun je beter letten op kleurstellingen en materialen.”

Kleinschalige beurzen voor specifieke segmenten, met een focus op product: dat is de filosofie waarmee Verschure vijf jaar geleden bij Cast begon, zegt hij, en voorlopig blijft hij bij zijn leest. Dat maakt Preview Men uiteindelijk moeilijk te vergelijken met Modefabriek, dat een grootschaliger aanpak kiest en een internationale focus. Internationale inkopers zijn er op Preview Men inderdaad nauwelijks.

Groeien wil Verschure wel, maar niet te hard. “We zitten nu op een rijdende trein die vaart maakt. We rijden nog niet op topsnelheid, er zijn versnellingsmogelijkheden, maar we maken liever gepaste groei door, met de rem er een beetje op.”

