Pitti Uomo 97: Streetwear, duurzaamheid en traditionele mannenmode

Florence - De toonaangevende mannenmodebeurs Pitti Uomo was vorige week terug in Florence, Italië. Binnen de muren van het iconische Fortezza da Basso kwamen modeontwerpers, merken, inkopers en liefhebbers samen om de nieuwste trends, collecties en innovaties voor de komende seizoenen te bekijken.

Foto, eigendom Pitti Immagine Uomo

Old meets new: Traditionele herenkleding en moderne streetwear

Sinds de opening van de beurs in 1972 is Pitti een hotspot voor traditionele herenkleding - en die allure van toen is niet verloren gegaan. Veel merken noemen Pitti als de belangrijkste, zo niet de enige, beurs die ze hebben bijgewoond. Het Napolitaanse shirt label Finamore was een van die merken. Het merk ervaarde een goede editie op Pitti. Paolo, een van de vier broers die nu het bedrijf runt, zegt dat het vooral internationale klanten zijn die zijn stand bezoeken en het opvalt dat er minder Italianen zijn dit jaar. "We zagen echt een mix van nieuwe en terugkerende klanten. Veel komen uit Europa, de Verenigde Staten, China en Japan. We zien minder Italianen. Het is nu geen goed moment voor Italiaanse winkels,” zegt Paolo. Het familiebedrijf Finamore, dat al zo’n 25 jaar naar Pitti gaat, sloot 2018 af met een omzet van 6 miljoen euro. Rond de 80 procent van de omzet komt uit het buitenland en de resterende 20 procent van de omzet uit het Italië.

Het Britse luxe nachtmode en loungewear merk Derek Rose heeft al zo'n twintig jaar een stand op Pitti en is ook deze editie vertegenwoordigd. "We hebben een goed jaar gezegd," zegt Barny Edis, hoofd sales. "Dit is zeker het belangrijkste mannenmode event, er is niets vergelijkbaars. Het merk zegt een paar vakbeurzen in het VK te hebben gedaan, maar die waren minder succesvol. Dat is wellicht geen verrassing als we kijken naar het economische klimaat. "We zien ook een daling in Britse klanten," vertelt Edis, "maar we hebben weer nieuwe klanten uit het Oosten, velen uit China, Japan, Rusland en Ukraine.

Naast traditionele herenmodemerken focust Pitti zich meer op jongere merken en streetwear, waarvoor meer en meer interesse in de industrie is. Bricktown World is een in Parijs gevestigd streetwearmerk dat zich laat inspireren door de jaren '90 televisie, videospelletjes en de komst van het internet door het gebruik van 8-bits videospelletjes beelden en pixeltekeningen. "Het is is een goede editie van Pitti," zegt oprichter Samuel David Benainous. "Elk seizoen probeer ik zoveel mogelijk shows te doen. Ik hou van het concept van beurzen, omdat ik wil dat mijn klanten de producten kunnen zien en voelen. De hele ervaring is echt: elkaar ontmoeten, in real life.

In 2015 kreeg Bricktown zijn eerste verkooppunt bij Colette in Parijs. Sindsdien wordt het merk verkocht in bekende winkels zoals Selfridges in het Verenigd Koninkrijk, De Bijenkorf en La Rinascente in Italië. In de zomer van 2018 werkte het merk samen met Nintendo en werden de collecties verkocht in alle Bloomingdales filialen in de VS. Benainous voegt eraan toe dat Pitti, de eerste show van het seizoen, een bijzonder interessante gelegenheid voor zijn jonge merk is om een gevoel te krijgen voor de komende trends. "Pitti is waar veel interessante personen komen om de nieuwe trends van het seizoen te ontdekken, en Veel van die trends zijn gebaseerd op streetwear. Je kunt hier veel inspiratie opdoen."

Duurzaamheid in de spotlight

"Als je wilt weten hoe het er in de industrie aan toe gaat, moet je op Pitti zijn," zegt Marisa Selfa, CEO van het Spaanse duurzame modemerk Ecoalf. "Het grote aantal Japanse bezoekers is opvallend. Ze zijn in Japan erg geïnteresseerd in duurzaamheid. Ze zijn het echt aan het pushen> in het land."

De beurs opende dit seizoen voor het eerst een speciale sectie voor duurzaamheid. Op de begane grond is Reflections te vinden, met tentoonstellingen, installaties, gesprekken en ideeën over eco-mode. Een van die tentoonstellingen was Andrea Caputo's 'Land Flag: From Waste to New Materials’. De tentoonstelling geeft een blik op de consumptie en recycling, van de hoeveelheid plastic afval dat in een week geproduceerd wordt door een werkplek van ongeveer zeshonderd vierkante meter waar zo'n zestig mensen werken.

Foto: Landflag, eigendom Pitti Immagine Uomo

"Ik vind het geweldig dat ze zich meer richten op duurzaamheid hier op Pitti," zegt Selfa. "Duurzaamheid is geen trend, it is here to stay. Je ziet echter veel merken - voornamelijk grotere - die duurzame capsule collecties lanceren, terwijl hun bedrijfsmodel niet duurzaam is. Omdat er steeds meer aandacht is voor duurzaamheid, is het, denk ik, belangrijk dat beurzen merken selecteren die een duurzame supply chain hebben.”

Binnen het nieuwe duurzaamheids gedeelte waren de merken over het algemeen enthousiast over de nieuwe verfijnde focus en de groeiende belangstelling van kopers voor de eco-modus. Hoewel een aantal opmerkten dat het aantal bezoekers in de richting van de bovenste verdieping van het drie verdiepingen tellende gebouw steeds meer daalde.

Een van de nieuwe merken die Pitti dit seizoen, met de extra focus op duurzaamheid, aantrok, was het Britse duurzame merk Bluebuck. "Dit is onze eerste keer op Pitti en het was geweldig. We hebben goede klanten van ons ontmoet, maar ook nieuwe klanten gesproken," zegt directeur Pierre David. "Dit seizoen heb ik besloten om op Pitti te staan vanwege het internationale karakter. Niet alleen Italianen, maar ook Japanners, Chinezen, Amerikanen en Franse inkopers komen hier." Bluebuck werd in 2011 opgericht en verkoopt de collecties online en in fysieke winkels in heel Europa, de Verenigde Staten en Japan.

Het merk showde zijn duurzaam geproduceerde ondergoed gemaakt van biologisch geteeld katoen, waarbij geen gebruik is gemaakt van synthetische meststoffen, die de bodemkwaliteit aantasten en broeikasgassen in de atmosfeer laten vrijkomen. De kledingstukken worden 100 procent in Europa geproduceerd en zijn fabrieken, die zich allemaal in Portugal bevinden, werken door middel van 100 procent hernieuwbare energie.

Foto: Bluebuck, eigendom van FashionUnited

David zei ook dat Pitti, ondanks zijn inspanningen, nog niet zo ver was als andere modevakbeurzen, zoals de Berlijnse Neonyt bijvoorbeeld. "Neonyt is gespecialiseerd in duurzame mode. Dat merk je in de bezoekers van de beurs, de vragen die zij stellen over hoe het product is gemaakt. Zij letten op de details - willen meer weten over de traceerbaarheid en of de kledingstukken gecertificeerd zijn.

Gender-fluid catwalks en een winter wonderland

Bezoekers konden tijdens het vierdaagse event ook modeshows bijwonen. Op woensdag, organiseerde outerwearmerk K-Way een catwalkshow om ‘de geconsolideerde herlancering’ te vieren. Uniseks merk Telfar gaf donderdagavond als onderdeel van Pitti Uomo's Special Project een modeshow. In de Palazzo Corsini in Florence presenteerde hij ‘fluide’ en 'simplex' (een samentrekking van simpel + complex) mode op de catwalk. Modellen wandelen langs een enorme ronde tafel met sporen van een Barokke feestmaaltijd, voordat ze door de grote hallen van de het Palazzo Corsini lopen. Diezelfde avond presenteerde de iconische Italiaanse modeontwerper Stefano Pilati zijn eerste collectie van ‘Random Identities’ in de deels gerenoveerde Statione Leopolda, een van de oudste treinstations uit Florence.

Foto: Random Identities AW20 catwalk show, eigendom van het merk

Foto: Telfar AW20 catwalk show, credit Giovanni Giannoni

Het Amerikaanse outerwear merk Woolrich creëerde in Florence’s La Dogana een winter wonderland, dat deed herinneren aan de sneeuwachtige landschappen van Pennsylvania waar het merk 190 geleden werd opgericht. De jassencollecties van het merk werden daar twee dagen geexposeerd. Ook showde Dao-Yi Chow, mede-oprichter van de New Yorkse modemerk Public School, zijn debuutcollectie als creatief directeur voor het Italiaanse heritage label Sergio Tacchini: tenniskleding met een eigentijdse twist.

Deze editie van Pitti Uomo telde 1200 exposanten. De organisatie registreerde 21.400 inkopers op de mannenmodebeurs, waarvan meer dan 8.300 vanuit het buitenland afkomstig waren. Dat is 10 procent minder dan in januari 2019. "Een natuurlijke en verwachte daling, doordat minder Italianen de beurs hebben bezocht", stelt de organisatie in het persbericht met de bezoekerscijfers. De omzet herenmode in Italië is afgelopen najaar met -5,3 procent gedaald in vergelijking met het vorige herfst-winterseizoen (dat -2,2 procent in de min werd afgesloten), zo meldt onze FashionUnited redacteur in Italië. De twintig belangrijkste markten voor Pitti Uomo zijn Duitsland, Japan, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Turkije, Frankrijk, Zwitserland, België, de Verenigde Staten, Rusland, Korea, China, Oostenrijk, Griekenland, Portugal, Zweden, Denemarken, Canada, China-Hongkong. Volgens voorlopige cijfers van onderzoekbureau Confindustria Moda zal de Italiaanse herenmodesector (wat outerwear, knitwear, overhemden, stropdassen en leren kleding omvat) het volledige jaar 2019 wel positief eindigen. De omzet zal naar verwachting met 4 procent stijgen en een omzet realiseren van 9,9 miljard euro. Mannenmode is goed voor 18 procent van de totale omzet die wordt gegenereerd in de Italiaanse textiel- en mode sector en 28,7 procent van alleen kleding. Export is de echte drijvende kracht van de sector: het bureau verwacht een variatie van +7,8 procent. De totale omzet van buitenlandse verkopen zou daardoor uitkomen op zo'n 6,9 miljard euro.

Dit artikel verscheen eerder vandaag op FashionUnited.uk.