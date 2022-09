Tweede editie Circular Textile Days: groei, kruisbestuivingen en de UPV

Dinsdag en woensdag vond de tweede editie van de circulaire textielbeurs Circular Textile Days plaats, dit keer in ‘s Hertogenbosch. Op de beurs tonen innovators uit de hele textielketen hun circulaire oplossingen door middel van stands, talks, workshops en pitches. In vergelijking met de voorgaande editie, die in 2021 plaatsvond in Amersfoort, was de beurs flink gegroeid. Zo delen sommige standhouders op dinsdagochtend ‘overrompeld’ te zijn geweest door de drukte.

De toename in grootte en daarmee ook aantal bezoekers wordt gewaardeerd. Ook is de diversiteit groot. Zo zijn er bedrijven die zich richten op de ontwikkeling van gerecycled garen, circulair ontwerp, hergebruik van materialen, productpaspoorten en het op circulariteit beoordelen van andere bedrijven. Onder hen bevinden zich gevestigde namen, maar ook jonge start ups. Daarnaast zijn er onder de bezoekers ook studenten, mensen die al een lange tijd in het vak zitten of juist merkhouders, retailers of consumenten die willen beginnen met verduurzamen maar niet weten waar ze moeten beginnen. Ondanks de variatie is de veelvoorkomendheid van ondernemingen die zich focussen op workwear opvallend. Zo zijn onder andere Hydrowear, Anchor Workwear, Alsico NV, CrossHatch Performance Wear, Tricorp, Sibex Europe b.v. en Schijvens Corporate onder de aanwezigen.

De beurs biedt gelegenheid tot het leggen van contacten met niet enkel de bezoekers, maar ook tussen de deelnemers onderling: standhouders bezoeken de talks en pitches van andere deelnemers, maken plannen en raden een bezoekje aan elkaars stands aan bij bezoekers. Er wordt onderling een hoop kennis gewisseld. Zo licht Terry Tervoert, MVO adviseur bij het Leger des Heils en standhouder op de beurs toe: “Het is niet alleen fijn om je eigen innovatie in de spotlight te zetten, maar ook om te zien wat collega’s doen. Het is goed om te kunnen laten zien wie wij zijn en tegelijkertijd inzicht te krijgen in waar we collectief staan als industrie.”

De gelegenheid wordt ook aangegrepen voor het lanceren van geheel nieuwe innovaties. Zo toont Cosh! (een bedrijf dat multibrandretailers beoordeelt op hun duurzaamheid op basis van een zevental verschillende pijlers, waaronder ook sociale factoren en circulaire mogelijkheden) een tool waarmee retailers deze analyse zelfstandig kunnen uitvoeren. De zelfbeoordelingstool is gebouwd op basis van achthonderd merken die Cosh! de afgelopen jaren heeft gescreend en heeft als doel retailers hun eigen vooruitgang te visualiseren en hen te doen inzien welke merken ze zouden moeten vervangen voor meer eerlijke en circulaire merken om hun score te verhogen.

Wolkat, een familiebedrijf dat zich focust op hergebruik en recyclen van kleding, lanceert tijdens hun talk officieel (compleet met het doorknippen van een lint op het podium) een samenwerking met Omoda waarbij klanten die online kleding bestellen oude kleding kunnen inleveren. Zij krijgen met hun bestelling een zak meegestuurd waar ze hun oude kleding in kunnen doen. De zak is voorzien van antwoordnummer en hoeft dus alleen nog maar naar een postkantoor gebracht te worden en komt dan direct bij een vestiging van Wolkat terecht, die de kleding zal verwerken. De innovatie is in zekere zin een digitale versie van hun al bestaande concept dat voortkwam uit samenwerking met het bedrijf Drop & Loop, dat een inzamelmachine voor textiel ontwikkelde waarmee kortingen voor volgende aankopen ontvangen worden.

UPV gesprek van de dag bij Tweede editie Circular Textile Days

Eén thema wordt met name veel besproken onder de aanwezigen: de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) die vanaf 1 januari 2023 doorgevoerd wordt. Onder de regeling worden textielproducenten verantwoordelijk voor de inzameling, sortering, recycling, het hergebruik en de afvalfase van producten die zij ontwikkelen. Daarnaast worden de producenten verantwoordelijk voor de kosten die het logistieke systeem hiervoor met zich meebrengt.

Ook de service van Wolkat en Drop & Loop wordt door Kimberly van der Wal, directeur bedrijfsontwikkeling bij Wolkat, en Carlijn Oosthoek, marketing en sales manager van Drop & Loop, gepresenteerd als een goede oplossing voor bedrijven om zich voor te bereiden op de invoering van de UPV. Deze boodschap komt ook met een waarschuwing. Zo benadrukt Van der Wal hoe het belangrijk is op tijd te beginnen met de voorbereidingen op de nieuwe regeling. “Het in-store verzamelen van oude kleding kost tijd. Klanten moeten bekend worden met de optie, en daarom beginnen veel winkelhouders nu al met het nemen van dit soort initiatieven.”

Ook bij andere deelnemers is de aankomende UPV top of mind. Er zijn vooral positieve geluiden te horen over de komst van de regeling, maar bedrijven stellen zich ook kritisch op. Zo vraagt men zich af hoe de regeling in realiteit vertaald zal worden. Ook Erma Heymans, circulariteit campagnevoerder bij EE Labels, benadrukt dat ze verwacht dat de UPV “moeilijk wordt voor veel bedrijven.” Maar, dat ondernemingen nu eindelijk aangezet worden tot transparantie, daar is ze blij mee: “Het doorvoeren van dit soort veranderingen is, vooral bij de gevestigde bedrijven, niet te onderschatten en wordt juist daarom vaak vooruit geschoven. Met de komst van de UPV gaan we eindelijk een shift zien die verder reikt dan onder de cultuur van de start ups.”

Wellicht dat de komst van de UPV ook voor volgend jaar een even sterke groei van de beurs teweeg zal brengen. Opvallend was dat dit jaar een hoop van de deelnemers nog Nederlandse bedrijven waren. Het is af te vragen in hoeverre dit volgend jaar zal veranderen en of de komst van de UPV het aantal internationale deelnemers zal bevorderen of remmen. Echter, zijn de regelingen omtrent dit onderwerp in elk land anders, maar worden ook internationale ondernemers actief in de Nederlandse markt aan dit soort ingrijpende regelingen onderworpen.