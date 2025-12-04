6. Vooruitzichten voor de fashion supply chain in 2026

Veerkracht, regelgeving en robotica: Mode-supplychain maakt omslag voor 2026

In 2026 verschuift de focus binnen de toeleveringsketen van louter snelheid en kostenbeheersing naar veerkracht, precisie en compliance. De sector opereert in een volatiele realiteit, gedomineerd door geopolitieke spanningen, handelstarieven en klimaatschokken. Deze dynamiek dwingt tot een strategische transformatie: de supplychain moet evolueren van een reactieve kostenpost naar een proactief, technologisch aangedreven concurrentievoordeel.

Digitale ruggengraat levert operationele precisie

De basis van een toekomstbestendige mode-supplychain is een volledig geïntegreerde digitale infrastructuur. Het bestaan van datasilo’s belemmert niet alleen cruciale ESG-rapportages, maar vertraagt ook de besluitvorming. Pas wanneer systemen zoals ERP, PLM, sourcing, productie en logistiek samenkomen in één ecosysteem, kan de kracht van Artificial Intelligence (AI) echt worden benut. McKinsey’s 'State of Fashion'-rapport bevestigt deze trend: meer dan 35 procent van de leidinggevenden zet AI al in voor operationele taken. Dit markeert een fundamentele verschuiving van historische analyse naar voorspellende planning.

AI-gestuurde planning stelt merken in staat om:

Sourcing-scenario's te modelleren voordat kosten stijgen, door tarief-, klimaat- en geopolitieke variabelen in seconden te simuleren.

Verschuivingen in de vraag te anticiperen en de productie met vertrouwen aan te passen om overproductie en marge-erosie te voorkomen.

Duurzaamheids- en compliancedoelstellingen direct te koppelen aan operationele beslissingen.

Deze technologische integratie is zichtbaar in de hele waardeketen, van ontwerp tot uiteindelijke levering. In de logistiek versnelt de Duitse dienstverlener DHL Supply Chain zijn AI-strategie via een partnerschap met de AI-startup HappyRobot. Deze samenwerking rolt 'agentic AI' uit om grote volumes communicatie te automatiseren, waarbij jaarlijks honderdduizenden e-mails en miljoenen belminuten worden afgehandeld voor kritieke workflows zoals het plannen van afspraken en vervolggesprekken met chauffeurs. Sally Miller, Chief Information Officer bij DHL Supply Chain, legde uit dat de integratie van AI-agenten zorgt voor "grotere procesefficiëntie voor klanten, terwijl operationele rollen boeiender en lonender worden voor werknemers door repetitieve en tijdrovende taken te automatiseren".

Op vergelijkbare wijze gebruikt het in Nederland gevestigde outletplatform Otrium AI zowel in zijn magazijnlogistiek als voor generatieve contentcreatie. Medeoprichter Milan Daniels merkte op dat de implementatie van robotica en AI in hun magazijn het personeelsbestand met 70 procent verminderde en enorme efficiëntiewinsten opleverde, waardoor het bedrijf dichter bij winstgevendheid kwam. Otrium zet ook generatieve AI in om kosteneffectief modelfoto's te maken voor de vijf miljoen stuks restvoorraad die het jaarlijks ontvangt, wat de productpresentatie en conversieratio's verbetert waar professionele fotografie voorheen onrendabel was.

Sourcing-opties en nearshoring

De concentratie van inkoopnetwerken in te weinig regio's is een grote kwetsbaarheid, vooral nu handelsregels en tarieven verschuiven. Volgens Paul Magel van CGS zijn nearshoring en multi-sourcing meer dan een trend en uitgegroeid tot kernstrategieën voor veerkracht.

In 2026 steunt effectieve sourcing op geografisch evenwichtige netwerken en nauwe samenwerking tussen planning en inkoop, aangedreven door een uniforme digitale ruggengraat. Deze flexibiliteit stelt merken in staat om overhaaste en dure koerswijzigingen te vermijden, die marges aantasten.

Deze verschuiving wordt actief gedemonstreerd door de Spaanse modemultinational Tendam. Het bedrijf exploiteert een netwerk dat wordt ondersteund door zijn nieuwe, sterk geautomatiseerde logistieke centrum in Illescas, Engelstalig, Spanje, evenals een centrum in Mexico en zijn fysieke winkels, die fungeren als "mini-hubs". Het centrum in Illescas, uitgerust met automatiseringsoplossingen van Dematic, verwerkt 85 procent van alle online bestellingen, met een capaciteit om de activiteiten met 30 tot 50 procent op te schalen boven de huidige mogelijkheden. Manel Jiménez, Chief Operating Officer van Tendam, verklaarde dat de integratie van digitale winkelvoorraad en het magazijn in Illescas een intern "Order Management System" in staat stelt om in realtime de meest optimale manier te bepalen om elke online bestelling te verwerken. Als voorbeeld: een bestelling van Women'secret die in de winkel wordt opgehaald, wordt direct in de winkel klaargemaakt als de voorraad beschikbaar is, in plaats van in het centrum in Illescas.

De trend naar een meer lokale en beheersbare economie wordt ook ondersteund door Dr. Natascha van der Velden, een Nederlandse expert op het gebied van duurzaam textiel en levenscyclusanalyses. Dr. van der Velden gelooft sterk in een meer lokale economie en stelt: "Hoe korter en beheersbaarder de toeleveringsketen, hoe meer controle je hebt," wat zelfs tot kostenbesparingen kan leiden. Ze adviseert bedrijven ook om "minder, maar beter te doen" en slimmer te produceren, wijzend op on-demand productiesystemen die materiaalvoorraden, vraag en productie nauw op elkaar afstemmen.

Compliance verandert in concurrentievoordeel

Compliance, met name rondom milieu-, sociale en bestuurlijke (ESG) statistieken, is verschoven van een rapportagetaak naar een structureel voordeel. Nieuwe mandaten, waaronder het Digitaal Productpaspoort (DPP) van de Europese Unie en de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), vereisen traceerbaarheid op productniveau, wat verder gaat dan eenvoudige leveranciersdocumentatie. Deze transparantie elimineert blinde vlekken, versterkt de verantwoordingsplicht van leveranciers en is veerkracht in actie.

De Spaanse multinational Mango schaalt bijvoorbeeld zijn samenwerking op met het in Nederland gevestigde TextileGenesis, een specialist in traceerbaarheidsoplossingen. Het Spaanse bedrijf begon in 2023 met het testen van oplossingen en heeft al meer dan zesduizend ton duurzame vezels en meer dan 40 miljoen afgewerkte producteenheden getraceerd. Door het partnerschap te formaliseren, implementeert Mango een uitgebreide set digitale tools, waaronder de 'Fiber-to-Retail'-module voor het traceren van duurzame vezels en de 'Supply Chain Discovery'-module voor omgekeerde traceerbaarheid van het eindproduct terug naar de oorsprong van het materiaal.

Amit Guatam, oprichter en CEO van TextileGenesis, verklaarde dat het bereiken van transparantie een "aanzienlijke uitdaging is voor merken als Mango, gezien de complexiteit van hun wereldwijde toeleveringsketens". Deze verifieerbare transparantie is echter noodzakelijk om te voldoen aan de stijgende verwachtingen van consumenten — waarbij 66 procent van de klanten duurzaamheid actief meeweegt in aankoopbeslissingen — en om regelgevingsrisico's te verminderen.

Een focus op ethisch gedrag in de toeleveringsketen is ook cruciaal. Amnesty International heeft wereldwijde textielbedrijven opgeroepen om werknemersrechten in hun toeleveringsketens te beschermen in India, Bangladesh, Pakistan en Sri Lanka, waarbij "wijdverbreide schendingen die de vrijheid van vereniging in de kledingindustrie aantasten" worden gedetailleerd. Deze druk, gekoppeld aan de verzwakking van de EU-richtlijn inzake passende zorgvuldigheid in het bedrijfsleven op het gebied van duurzaamheid (CSDDD), onderstreept de noodzaak voor merken om een actieve inkoopstrategie te hanteren die leveranciers beloont die de vrijheid van vereniging respecteren.

Vooruitkijkend heeft de Japanse kledinggigant Fast Retailing Co., Ltd. zijn doelstelling verhoogd om de uitstoot van broeikasgassen in zijn toeleveringsketen te verminderen van 20 procent naar 30 procent, Engelstalig tegen het einde van het boekjaar 2030. Koji Yanai, Senior Executive Officer van Fast Retailing Group, merkte op dat deze verhoging mogelijk was omdat het bedrijf "voor op schema" ligt met de voortgang, dankzij nauwe samenwerking met productiepartners. Dit omvat initiatieven zoals het inkopen van wol van aangewezen Australische boerderijen met proefauditprogramma's voor dierenwelzijn en milieunormen.

In een complex jaar dat wordt gekenmerkt door volatiliteit, zullen de winnaars in de toeleveringsketen van 2026 degenen zijn die investeren in zichtbaarheid, AI-gestuurde planning en structurele ESG-integratie om wendbaarheid te behouden en met vertrouwen te versnellen.

Deze vooruitblik voor 2026 is gebaseerd op meer dan 20 artikelen, interviews en rapporten gepubliceerd op FashionUnited. Dit artikel is tot stand gekomen met behulp van AI. FashionUnited gebruikt AI-tools om grote hoeveelheden data te lezen en te onderzoeken. Artikelen die met behulp van AI zijn gemaakt, worden gecontroleerd en bewerkt door een menselijke redacteur voordat ze online gaan. Als u vragen of opmerkingen heeft over dit proces, stuur dan een e-mail naar info@fashionunited.com