ACM en NCA stellen richtlijnen op voor gebruik Higg Index door kledingbedrijven

De Nederlandse Autoriteit Consument en Markt (ACM) en de Noorse consumentenautoriteit NCA hebben samen een reeks richtlijnen opgesteld voor het gebruik van de Higg Material Sustainability Index (ook wel: Higg MSI of Higg Index) in de communicatie van kledingbedrijven. Dat laat de ACM weten in een publicatie op de website.

De Higg Index is een duurzaamheidsmaatstaf die verschillende materialen in de kleding- en textielindustrie een score toekent op basis van verschillende factoren, zoals de hoeveelheden water en fossiele brandstoffen die worden gebruikt bij de productie van het materiaal. Verschillende grote kledingbedrijven maakten tot voor kort gebruik van de index om duurzaamheidsclaims te onderbouwen.

Twee daarvan, het Noorse Norrøna Sport AS en het Zweedse modebedrijf H&M, werden daarvoor half juni op de vingers getikt door de NCA. De bedrijven zouden de claims gebruiken op een onduidelijke manier die misleidend zou kunnen zijn voor consumenten, zo stelde de consumentenwaakhond destijds. De organisatie presenteert nu in samenwerking met de ACM een aantal aanwijzingen voor het gebruik van de data op transparante wijze.

In gesprek: SAC om de tafel met NCA en ACM

De richtlijnen komen voort uit gesprekken van de ACM en de NCA met de Sustainable Apparel Coalition (SAC). Die richtte de Higg Index circa tien jaar geleden op met als doel de milieu-impact van bedrijven inzichtelijk te maken en corporaties te stimuleren deze omlaag te brengen.

De SAC ging om de tafel met beide organisaties naar aanleiding van de actie van de NCA. Daar ging ook al een andere gebeurtenis aan vooraf: daags voor het persstatement van de NCA verscheen in de The New York Times een artikel journalist Hiroko Tabuchi, die de Higg Index daarin stevig onder vuur nam. Haar kritiekpunten: de Higg Index zou onvoldoende objectief, onafhankelijk en wetenschappelijk ondersteund zijn.

Eind juni kondigde de SAC aan consumentgerichte diensten en labels, zoals de Higg Index, tijdelijk stop te zetten. De actie van de NCA werd door de SAC ‘extreem serieus’ genomen, zo schreef Amina Razvi, CEO van de SAC, destijds in een persbericht. “We weten hoe belangrijk het is dat onze leden en de industrie in brede zin vertrouwen hebben niet alleen in onze missie, ons doel en onze aanpak, maar ook in de data en inzichten achter onze tools.” De SAC zei met de NCA en enkele andere partijen te willen werken aan meer verantwoord gebruik van de data uit de Higg Index.

Het gebruik van de Higg Index: een reeks richtlijnen

Bij de gesprekken schoof ook de ACM aan, die de laatste tijd actief onderzoek deed naar duurzaamheidsclaims in de kledingsector. Gezamenlijk werden nieuwe richtlijnen ontwikkeld die betrekking hebben op de vastlegging en onderbouwing van duurzaamheidsclaims gebaseerd op de Higg Index, het type claims dat gemaakt kan worden en de presentatie van die claims aan de consument.

Allereerst moet het bedrijf dat de Higg Index gebruikt bij de onderbouwing van duurzaamheidsclaims met betrekking tot een product ‘duidelijk weergeven dat het gaat om algemene, gemiddelde gegevens die niet direct van toepassing zijn op de productie van dat specifieke product’, schrijft de ACM.

Ten tweede moet het bedrijf melden dat de impact van het materiaal voor vier categorieën in kaart is gebracht, maar daarmee niet volledig is uitgetekend. Daarnaast moet duidelijk blijken dat de duurzaamheidsimpact is geanalyseerd ‘van wieg tot poort’, zoals de ACM schrijft, dus van productie tot verkoop.

Voor de consument moet het duidelijk zijn dat de Higg MSI alleen vergelijkingen tussen materialen trekt binnen hetzelfde type. Zo wordt de impact van biologisch katoen vergeleken met die van conventioneel katoen, maar niet met die van polyester. Ten laatste moeten de gegevens waarop de claims gebaseerd zijn, actueel zijn en gevalideerd door een onafhankelijke partij.

De richtlijnen hebben specifiek betrekking op het gebruik van de Higg Index in duurzaamheidsclaims, maar ze zijn voor de hele industrie van belang, schrijft de ACM. De richtlijnen zijn afgeleid van Europese wetgeving, maar ze zijn niet wettelijk bindend.

“We vinden het positief dat de kledingindustrie zich inzet om de duurzaamheidsimpact van haar materialen inzichtelijk te maken voor consumenten,” licht Edwin van Houten, directeur Consumenten van de ACM, in de publicatie toe. “Dit helpt consumenten om een duurzamere keuze te maken. Het is belangrijk dat dit op een juiste manier gebeurt zodat consumenten niet misleid worden. Met deze richtlijnen geven we aan hoe bedrijven dit kunnen doen.”