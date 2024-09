'Asos gaat honderden banen schrappen op het hoofdkantoor'

De Britse online retailer Asos is van plan om honderden banen te schrappen op het hoofdkantoor in Camden, Londen. Verschillende media, waaronder de Engelse krant The Mirror, melden dat het bedrijf de organisatie wil 'vereenvoudigen' om weer winstgevend te worden.

Asos heeft al geruime tijd financiële problemen. In het eerste halfjaar zijn de verliezen opgelopen tot 120 miljoen pond. Eerder deze maand kondigde het bedrijf aan Topshop en Topman te verkopen in samenwerking met Heartland, waarbij Asos een belang van 25 procent in deze merken behoudt.

Volgens Drapers wil Asos meer productmanagers en software-ingenieurs aannemen, terwijl het aantal managers in het technologieteam zal worden verminderd. Een woordvoerder van Asos zegt: "We zijn een gezamenlijke raadpleging gestart met ons technologieteam over een voorgestelde herstructurering. Dit is bedoeld om meer innovatie en wendbaarheid te bevorderen."

De woordvoerder voegt eraan toe: "De herstructurering zal ons totale aantal werknemers niet veranderen, maar we willen ervoor zorgen dat we de juiste functies en vaardigheden hebben om de beste ervaring voor onze klanten te creëren. Het zou ongepast zijn om verder commentaar te geven terwijl de raadpleging nog loopt."