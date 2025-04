'Bol breidt bezorgservice uit en gaat concurrentie aan met PostNL'

Het Nederlandse e-commercebedrijf Bol breidt zijn proef met een eigen bezorgservice uit naar Rotterdam en Utrecht. Dat meldt het Algemeen Dagblad (AD). Tot nu toe was PostNL verantwoordelijk voor de bezorging van Bol-bestellingen.

De beslissing komt volgens het AD op een moment waarop PostNL, dat in 2024 teleurstellende cijfers noteerde, in gesprek is met klanten over stijgende bezorgkosten. De uitbreiding maakt deel uit van Bol’s strategie om kosten te verlagen en meer controle te krijgen over de bezorging. Deze stap wordt gezien als een bedreiging voor PostNL, aangezien Bol een belangrijke klant is.

Bol, dat actief is in Nederland en België, wil echter niet volledig zelf de bezorging afhandelen, maar ziet de uitbreiding als een manier om zich te onderscheiden in de competitieve e-commerce markt. In het vierde kwartaal van 2024 steeg de omzet van Bol met 11 procent, wat resulteerde in een totaal van 3,1 miljard euro voor het jaar, een groei van 8,7 procent.