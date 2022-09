Bonussen en doorgroeimogelijkheden: werken in de detailhandel is nog nooit zo aantrekkelijk geweest

De pandemie en de economische crisis treffen alle sectoren, zo ook de mode-industrie. Kijkende naar hoeveel mensen hun baan kwijt zijn geraakt, zou je denken dat er niet genoeg vacatures zijn voor alle zoekenden. Dit blijkt echter niet het geval te zijn. Sterker nog, het tegenovergestelde is het geval: winkeliers hebben al maanden ontzettend veel moeite met het vinden van winkelpersoneel, terwijl de vacatures voor het oprapen liggen. Het groeiende probleem speelt niet alleen in Nederland, maar op de gehele EU-markt.

Een blik op het overzicht van vacatures in de modebranche, laat zien dat er genoeg beschikbare functies zijn voor onder andere sales assistenten en verkoopmedewerkers, maar ook voor managementposities in kleding- en schoenenwinkels. Toch beperken steeds meer winkels hun openingstijden, wegens een gebrek aan personeel. Verschillende ondernemers hebben gedeeld dat ze soms wel honderden vacatures open hebben staan, maar hier nauwelijks reacties op krijgen. In het Verenigd Koninkrijk zijn er voor het eerst ooit meer openstaande vacatures dan werkzoekenden en werklozen, zo schreef The Conversation in mei van dit jaar. De grote personeelstekorten hebben zelfs tot waarschuwingen van bedrijfsartsen geleid, dat werkenden moeten waken voor overspanning.

Dat is zonde, want een baan in retail kan niet alleen heel leuk zijn; het biedt vaak ook doorgroeimogelijkheden en de kans om meerdere vaardigheden, zoals sociale vaardigheden, verder te ontwikkelen. Daarnaast zijn veel modewinkels onderdeel van internationale modebedrijven, wat ook de mogelijkheid biedt om je netwerk te vergroten. Veel stylisten, mode-ontwerpers en winkeleigenaren, zijn zelf ook begonnen als medewerker in een kleding- en/of schoenenwinkel. Een goed voorbeeld hiervan is Roy Vervloet, die als verkoopmedewerker begon bij JD Sports en inmiddels International Multi-Channel Manager is bij een zusterformule van JD Sports. Een ander goed voorbeeld hiervan is de wijlen Virgil Abloh, die ooit begon als stagiair bij Fendi en eindigde als creatief directeur van Louis Vuitton en met een eigen high-end street style merk, Off-White.

En retailers pakken ook uit om personeel aan zich te binden. Zo heeft SuitSupply onlangs de bonus verdubbeld voor de werknemer die een nieuwe collega vindt, waardoor diegene 4000 euro uitgekeerd zou krijgen. Ook in het Verenigd Koninkrijk worden regelmatig bonussen ingezet om nieuwe werknemers aan te trekken, zo schreef The Times in juli. In heel Europa worden er makkelijker vaste contracten en hogere salarissen aangeboden in de detailhandel, om zo nieuwe werknemers aan te trekken. Om het personeelstekort tegen te gaan, werd eerder dit jaar ook de ‘Job Shop’ georganiseerd. Hier konden werkzoekenden kennis maken met verschillende winkels, zoals Peek & Cloppenburg, H&M, Sacha, Swatch, en meer. Het initiatief was zeer succesvol: er kwamen tachtig werkzoekenden op af, waarvan vijftig na afloop een nieuwe baan hadden. Dit toont niet alleen aan hoe creatief ondernemers te werk gaan om personeel te werven, maar ook dat er genoeg werkzoekenden zijn voor de openstaande vacatures in de detailhandel. De Job Shop keert dit najaar terug en is de perfecte plek voor werkzoekenden die eerst even de kat uit de boom willen kijken.

Voor mensen die affiniteit hebben met mode, mensen met sterke sociale skills en goede verkopers, is een baan in retail dan ook een gouden kans. Dat is altijd zo, maar de huidige personeelstekorten maken de markt nog aantrekkelijker voor werkzoekenden. Zo heb je nu ruime keuze uit verschillende modebedrijven en merken, waardoor je kan kiezen welk merk het beste bij jouw waarden past. Daarnaast zijn er zoveel verschillende openstaande functies, dat niemand genoegen hoeft te nemen met een functie die je eigenlijk niet zo leuk vindt. Tevens is er meer flexibiliteit om je werkuren in te delen dan voorheen bij retailfuncties het geval was. Deze factoren maken dit dan ook de ideale tijd voor werkzoekenden in de retailbranche.

Ben je benieuwd naar alle vacatures in retail? https://fashionunited.nl/mode-vacatures

Dit artikel is geschreven om 'Werken in de mode' te promoten.