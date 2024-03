Boohoo, asos en George at Asda tekenen overeenkomst met CMA omtrent greenwashing

Britse marktwaakhond CMA (Competition and Markets Authority) meldt via een nieuwsbericht dat Asos, Boohoo en George at Asda zich aan de regels gaan houden omtrent greenwashing. De moderetailers hebben een overeenkomst ondertekend waarin staat dat ze alleen "accurate en duidelijke" groene claims zullen gebruiken, aldus de CMA.

De overeenkomst komt na een jarenlange strijd van de CMA tegen “de modesector in de VK”, die zich niet altijd aan de regels houdt wat betreft groene claims. In juli 2022 startte de Britse marktwaakhond een onderzoek naar Asos, Boohoo en George at Asda. Uit dit onderzoek bleek dat eerdere “zorgen over mogelijke greenwashing" terecht waren.

Er is sprake van greenwashing wanneer bedrijven hun producten of diensten milieuvriendelijker voordoen dan ze daadwerkelijk zijn. Een voorbeeld van greenwashing is ‘duurzaam’ vermelden zonder uitleg, of vermelden dat iets ‘gerecycled’ is terwijl slechts een klein deel gerecycled is.

Vanaf nu zullen Boohoo, Asos en George at Asda eerlijker zijn over hun groene milieuclaims, aldus de CMA. "De miljoenen mensen die bij deze bekende bedrijven winkelen, kunnen nu vertrouwen hebben in de groene claims die ze zien," zegt Sarah Cardell, CMA chief executive.

Greenwashing is in de EU verboden. Deze maand is de EU Green Claims Directive aangenomen. Bedrijven kunnen nu een boete kunnen krijgen tot 4 procent van hun wereldwijde omzet wanneer zij zich schuldig maken aan greenwashing. De Britse marktwaakhond CMA laat weten binnenkort zelfs direct sancties te kunnen opleggen zonder tussenkomst van de rechter.