ByBorre introduceert Textile Room: Digitaal platform voor aanpasbaar textiel

De in Amsterdam gevestigde textielinnovatiestudio ByBorre lanceert de Textile Room, een digitaal platform dat ontwerpers wereldwijd toegang biedt tot configureerbare stoffen. De Textile Room bevat twintig direct aanpasbare textielen binnen de AO3- en 3D-knitstructuren van de studio. Ontwerpers kunnen kleurcombinaties, patroonherhalingen en textuurdetails zelf configureren via een interface met directe visuele terugkoppeling. Dit stelt makers in staat om snel en precies te ontwerpen, experimenteren en aanpassen zonder afhankelijk te zijn van vaste collecties of trage ontwikkelcycli, zo onderstreept ByBorre in een persbericht.

Samenvatting ByBorre lanceert Textile Room, een digitaal platform voor aanpasbare stoffen.

Ontwerpers kunnen via het platform kleur, patronen en texturen aanpassen en stoffen on-demand produceren met een minimum van 50 meter.

Elk ontwerp krijgt een Textile Passport voor traceerbaarheid en milieugegevens, wat bijdraagt aan transparantie in de toeleveringsketen.

De Textile Room van ByBorre: Creatief en transparant produceren

Naast deze aanpasbare stoffen biedt het platform de mogelijkheid om textiel vanaf nul op te bouwen, zelfstandig of in samenwerking met de knit design-experts van ByBorre. Zo wordt materiaalontwikkeling onderdeel van de creatieve identiteit van een maker.

Alle stoffen worden on-demand geproduceerd, met een minimale afname van 50 meter. Daarnaast wordt elk ontwerp voorzien van een Textile Passport: een digitaal paspoort met volledige traceerbaarheid van het productieproces, inclusief milieugegevens op basis van een Life Cycle Assessment (LCA, ofwel levenscyclusanalyse). Hiermee levert ByBorre niet alleen maatwerk, maar ook een concrete bijdrage aan het vergroten van transparantie in de toeleveringsketen.

Met de Textile Room zet ByBorre opnieuw een stap in de richting van een meer circulaire, efficiënte en creatieve textielindustrie. Eerder introduceerde ByBorre het platform Create, een digitale ontwerpomgeving waarmee complexe 3D-geweven stoffen intuïtief te ontwikkelen zijn. Medeoprichter en creatief directeur Borre Akkersdijk omschreef het als “Photoshop voor textiel”. Het platform werd in 2021 bekroond tot Product van het Jaar bij de Dutch Design Awards vanwege zijn innovatieve karakter en potentieel om verspilling in de industrie terug te dringen.