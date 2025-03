‘Circulaire opties drukken de vraag naar nieuwe kleding’

Nieuw onderzoek, getiteld ‘Displacement Rates Untangled’ en uitgevoerd door de milieuorganisatie WRAP (Waste and Resources Action Programme), geeft inzicht in hoe circulaire mode, zoals gerepareerde kleding of tweedehandse kleding, het koopgedrag van consumenten beïnvloeden. Het onderzoek toont aan dat het reparen van items en de stijgende populariteit van tweedehands mode direct leiden tot minder aankopen van nieuwe kleding.

Samenvatting Onderzoek toont aan dat duurzame gewoontes zoals repareren en tweedehands kopen de vraag naar nieuwe kleding verminderen, waarbij repareren de grootste impact heeft (82,2 procent verplaatsing).

Modebedrijven worden aangemoedigd om reparatie- en verhuurdiensten aan te bieden, aangezien consumenten steeds bewuster worden van hun milieu-impact.

Steeds meer merken, van luxe tot fast fashion, investeren in tweedehands services, wat wijst op een groeiende markt voor circulaire mode.

Reparatie blijkt de grootste impact op "verplaatsing" (82,2 procent), "verplaatsing" verwijst hier naar het proces waarbij de vraag naar nieuwe kleding wordt vervangen. Tweedehands kopen leidt in 64,6 procent van de gevallen tot het vermijden van nieuwe aankopen.

Harriet Lamb, CEO van WRAP, zegt: "Ons onderzoek laat zien dat tweedehands kopen niet alleen voorziet in de behoefte aan kleding, maar ook de vraag naar nieuwe items vermindert."

"Bovendien kunnen we nu voor het eerst de milieu-impact van circulaire bedrijfsmodellen, zoals reparatie, op een consistente manier meten," voegt Lamb toe. Zo is het bijvoorbeeld geen geheim dat de gemiddelde spijkerbroek grote hoeveelheden water verbruikt (25.000 liter per kilogram).

Bedrijven omarmen ecologische gewoonten van consumenten

Steeds meer modebedrijven, van luxe tot fast fashion, bieden tweedehandsservices aan. Sinds 2019 hebben merken zoals Patagonia, H&M en Isabel Marant, om er maar een paar te noemen, geïnvesteerd in deze groeiende markt.

Daarnaast is de verwachting dat steeds meer bedrijven reparatie zullen aanbieden. Vooral nu in de EU is een Right to Repair richtlijn in de maak is. Bedrijven als Gianni, Manolo Blahnik en Nicholas Kirkwood hebben hun bedrijfsstrategieën al gewijzigd en reparatieservice voor consumenten geïntegreerd in hun bedrijfsvoering.

Kortom: consumenten worden bewuster en modebedrijven worden uitgedaagd om te denken. "Ik moedig bedrijven aan deze nieuwe methoden te omarmen, aangezien klanten steeds vaker verwachten dat bedrijven diensten zoals reparatie aanbieden," concludeert Lamb.