De Bijenkorf boekt ‘7 miljoen euro winst’ in 2023 dankzij kostenbesparingen

De Bijenkorf sluit boekjaar 2023 af met een ‘bescheiden winst’, zo maakt het bedrijf bekend in een persbericht. Het Nederlandse warenhuis presenteert enkel het operationele resultaat en duikt niet in de cijfers over de omzet of het nettoresultaat.

De operationele winst bedraagt bijna 7 miljoen euro in 2023. Dit resultaat ligt hoger dan een jaar geleden - toen boekte De Bijenkorf nog een kleine winst van 2,8 miljoen euro. In 2021 schreef het warenhuis een verlies van 31,8 miljoen euro in de boeken.

De Bijenkorf voerde de afgelopen tijd kostenbesparingen door die nu zijn vruchten afwerpen. Zo onderging het hoofdkantoor en het winkelmanagement een herstructurering, en nam het afscheid van zijn webshops in Duitsland, Frankrijk, Wallonië, Luxemburg, Oostenrijk en Monaco. Deze kostenbesparingen zorgen er in boekjaar 2023 voor dat de winst voor afschrijvingen met 37 procent toeneemt.

Over de omzet deelt De Bijenkorf dat deze ‘iets is gedaald’ door terughoudendheid in het koopgedrag van de consument. Specifieke cijfers worden niet gedeeld in het persbericht. Het bedrijf deelt wel dat de bezoekersaantallen in de winkels met zes procent zijn gestegen in 2023. Een kanttekening bij dit resultaat: 2023 is het eerste jaar zonder enige beperkende coronamaatregelen.

In 2023 werd een omzetdaling genoteerd, maar het betekent niet dat De Bijenkorf het somber inziet. Voor boekjaar 2024 wordt een ‘geleidelijk herstel van de retailmarkt’ verwacht, wat volgens het bedrijf zal resulteren in een omzetplus. Cijfers over een verwachte omzetgroei worden niet bekendgemaakt.

“Er zijn in 2023 moeilijke beslissingen genomen die nodig waren om het fundament te leggen voor een toekomstbestendige Bijenkorf. Op deze basis bouwen we nu met optimisme verder aan een gezonde groei door geluksmomenten te creëren voor onze klanten. Of dat nu een nieuwe lippenstift is, een taartje uit onze patisserie of een designertas”, aldus Matthijs Visch, Chief Executive Officer van De Bijenkorf.