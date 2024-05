De nasleep van Matches’ ondergang: Door wegvallen grootste wholesalepartner sluit The Vampire’s Wife

Hoewel Brits modemerk The Vampire’s Wife iets meer dan een jaar geleden nog een significante schuld inlost bij de Britse belastingdienst, heeft het bedrijf toch de deuren moeten sluiten. ‘Onrust op de groothandelsmarkt’ werkt aangemerkt als reden, maar de ondergang van Britse retailer Matches blijkt ook een grote rol te hebben gespeeld.

Matches was namelijk de grootste afnemers van The Vampire’s Wife, zo blijkt uit berichten van The Guardian. The Vampire’s Wife voegt zich hierdoor bij een groeiende lijst van slachtoffers van de ondergang van Matches. Op de lijst staan zowel gevestigde als opkomende merken die nog flinke bedragen tegoed hebben van de e-tailer.

Hoewel de schuldenlast een van de grootste zorgen is voor Matches zelf, heeft het ook anderen achtergelaten die proberen weer een beetje normaal en veilig te leven. Voormalig Matches-ontwerpster Roksanda, bijvoorbeeld, kondigde eerder deze maand haar verkoop aan The Brand Group aan, met de mededeling dat “recente volatiele marktomstandigheden” aan de overname ten grondslag hadden gelegen.

Matches werd eind 2023 gered door het Britse modeconglomeraat Frasers Group, maar sloot later de deuren nadat het er niet in slaagde om winstgevend te blijven, wat resulteerde in een faillissement.