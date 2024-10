Ermenegildo Zegna Group meldt omzetdaling in Q3 door onzekerheid in China

Het luxe modebedrijf Ermenegildo Zegna Group, moederbedrijf van de merken Thom Browne, Tom Ford Fashion en Zegna, ziet in het derde kwartaal van 2024 de omzet dalen met 7,8 procent naar 397 miljoen euro. Dit komt vooral door het aanhoudend lage consumentenvertrouwen in China, waar de omzet met 22,8 procent afneemt.

Ondanks de daling benadrukt CEO Ermenegildo Zegna de sterke prestaties van het merk Zegna, vooral via het direct-to-consumer (DTC)-kanaal. Het bedrijf opent in het derde kwartaal zes nieuwe winkels, waaronder locaties in New York en Honolulu.

Het merk Zegna presteert relatief goed, met een omzetdaling van slechts 2,9 procent in het derde kwartaal. Thom Browne krijgt een forse klap met een omzetdaling van 27,4 procent, terwijl Tom Ford Fashion, overgenomen in 2023, een afname van 12,2 procent noteert.

Over de eerste negen maanden van 2024 stijgen de totale inkomsten van Zegna Group met 1,7 procent naar 1,36 miljard euro.

Zegna verwacht dat de onzekerheid in Groot-China ook in het vierde kwartaal van 2024 en in 2025 aanhoudt.

Meerdere luxe modebedrijven, zoals LVMH en Kering, zien hun omzet dalen door de verminderde vraag naar luxeproducten in China. Dit komt door economische onzekerheid, minder vertrouwen bij consumenten, de gevolgen van de COVID-19-pandemie, veranderende koopgewoonten en geopolitieke spanningen. Door deze factoren zijn Chinese consumenten voorzichtiger met hun geld, wat grote gevolgen heeft voor de luxe-industrie die sterk afhankelijk is van de Chinese markt.