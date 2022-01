Expertadvies: dit zijn de 5 social media trends voor 2022 die je wilt kennen als modebedrijf

Het aantal social media gebruikers vertoont al jaren een stijgende lijn. Inmiddels is 13,7 miljoen van de Nederlanders (boven de 15 jaar) actief op social media, blijkt uit data van onderzoeksbureau Newcom. Naast een manier om contact te onderhouden met bekenden, vervullen social media steeds vaker een rol als (indirect) verkoopkanaal. In 2021 kocht 41 procent van de online kopers iets via social media, zo tonen cijfers van marktonderzoeksbureau Ruigrok Netpanel. Voor retailers en modemerken bieden social media dan ook veel kansen.

Om verschillende kanalen optimaal te benutten, is het belangrijk om op de hoogte te zijn van wat er speelt in de online wereld. Welke ontwikkelingen kun je als moderetailer-/merk verwachten en hoe speel je hierop in? FashionUnited spreekt Kirsten Jassies - trainer, spreker en auteur op het gebied van social media - over de social media trends voor 2022.

Social selling steeds aantrekkelijker

De Shopping-functie op Instagram en Facebook bestond al langer en zal volgens Jassies steeds meer terrein winnen in 2022. Dat komt deels doordat Meta (moederbedrijf van Instagram en Facebook, red.) het gebruik van de functie aantrekkelijker maakt. “Waar het eerder complex was om goedgekeurd te worden, is het openen van een shop nu veel makkelijker. Er zijn stap-voor-stap handleidingen, waardoor het opzetten van een shop voor iedereen mogelijk is”, aldus Jassies.

Daarnaast heeft de Shopping-functie het afgelopen jaar meer functionaliteiten gekregen. “Een merk of retailer kon eerst alleen losse items uploaden. Nu is het ook mogelijk om te werken met collecties”, legt Jassies uit. Retailers kunnen producten groeperen per itemsoort of collectie, zodat consumenten makkelijker vinden wat ze zoeken.

Als het aan Jassies ligt, zouden alle retailers en merken de Shopping-functie moeten benutten. Om dat zo goed mogelijk te doen, tipt Jassies het volgende: “Het is belangrijk dat je verschillende foto’s van ieder product laat zien. Maak dus niet alleen een foto van dat ene jurkje op een witte paspop, maar toon ook lifestylefoto’s waarop iemand in een mooie ruimte staat en het kledingstuk draagt. Gebruik het liefst ook 3D-foto’s of video’s, zodat consumenten zien hoe een kledingstuk beweegt. My Jewellery doet dit bijvoorbeeld erg goed.”

Verkopen tijdens een livestream of via direct messages

Naast de Shopping functie worden ook andere manieren van verkopen via social media steeds populairder. “Een hele simpele manier om te verkopen via Instagram is via direct messaging (DM). Maak daarvoor een foto waarop je producten nummert en laat volgers een bericht sturen bij interesse.”

Een andere social media trend voor 2022: verkopen tijdens livestreams. Op social media platform TikTok kan dit al via de aparte functie Live Stream Shopping. Kijkers van een livestream zien een icoontje in beeld wanneer producten voorbijkomen. Als ze iets willen kopen, kunnen ze op het icoon klikken om door te gaan naar de webshop. Jassies: “Met livestream shoppen bied je volgers een ervaring die bijna voelt als personal shopping. Als retailer kun je diverse kledingstukken laten zien en tips geven over hoe men deze combineert. Bovendien biedt livestream de optie om kijkersvragen direct te beantwoorden. Een account dat dit naar mijn idee erg goed doet, is 365Fashion.”

Meer inzetten op TikTok lijkt hoe dan ook een goed idee voor het nieuwe jaar. Het Amerikaanse onderzoeksbureau Insider Intelligence schat dat het platform in 2022 755 miljoen gebruikers zal hebben. Daarmee wordt het – na Facebook en Instagram – het grootste social media platform. In 2021 beleefde TikTok een groei van maar liefst 40,8 procent, zo schrijft Emerce.

Mode in de metaverse

Een ander hot topic in social media land: de metaverse. Dit is een virtuele ruimte die alle virtuele werelden aan elkaar verbindt door gebruik te maken van het internet en augmented reality. Afgelopen jaar kondigden verschillende modebedrijven aan hier in de toekomst in te willen investeren.

Ook Jassies ziet in deze opkomende trend veel kansen voor modebedrijven: “In de metaverse krijgen we digitale versies van onszelf in de vorm van avatars . Die moeten natuurlijk ook kleding dragen. Op Snapchat en in het digitale universum Roblox speelt dit al. Zo hebben gebruikers op Snapchat een eigen avatar die ze kunnen aankleden met kleding van Urban Outfitters en een aantal andere merken. Hier liggen zeker ook kansen voor andere retailers.”

“Blijf inzetten op video (..) . Helemaal nu klanten in lockdowntijd niet fysiek naar je toe kunnen komen”

Video blijft onverminderd populair

Tot slot geeft Jassies een algemeen advies voor bedrijven die actief zijn op social media: blijf inzetten op video. “Bewegend beeld geeft meer beleving en brengt je bedrijf tot leven. Helemaal nu klanten in lockdowntijd niet fysiek naar je toe kunnen komen. Met name onder een jongere doelgroep zijn Stories en Reels op Instagram enorm populair. Door middel van deze korte video’s kun je hen op een leuke manier inspireren. Maak bijvoorbeeld een video op een muziekje met duidelijke overgangen. Op die overgangen kun je dan wisselen van outfit, om verschillende looks na elkaar te laten zien. Of laat bijvoorbeeld zien hoe je één item op meerdere manieren kan stylen.”