Fashionbranche 2020: de 10 belangrijkste trends voor het komende jaar

2020 gaat een pittig jaar worden voor de fashionbranche. Meer dan ooit zal strategie duidelijk een belangrijke rol spelen. Aan de ene kant bieden opkomende kanalen, verschuivende markten en baanbrekend onderzoek mogelijkheden voor inkomsten en de kans op verregaande innovatie. Aan de andere kant vertraagt de wereldwijde economische groei en is de concurrentie intensiever dan ooit. Om in deze omgeving te kunnen floreren, moeten fashionbedrijven strategisch denken en hun besluitvorming aanscherpen. Ze moeten goed in de gaten houden waar consumenten om vragen en tevens consumenten die zich steeds meer zorgen maken over klimaatverandering aanspreken. Ze moeten qua digitalisering en automatisering up to date blijven. Tegelijkertijd moeten ze, als ze internationaal actief zijn, rekening houden met de lokale smaak van verschillende markten en culturen.

Dit zijn enkele van de bevindingen uit het laatste rapport van onderzoeksbureau McKinsey & Company en The Business of Fashion. Het 107 pagina’s tellende rapport “The State of Fashion 2020” is tot stand gekomen door middel van een enquête onder 290 fashion executives wereldwijd en interviews met thought leaders. Het rapport is ingedeeld in 3 thema’s: de wereldeconomie, consumentenverschuiving en fashion bedrijfsmodellen en technologie. Fashion ERP-leverancier Reflecta Automation heeft de tien belangrijkste trends voor de modebranche in 2020 die het komende jaar de agenda zullen bepalen in dit artikel voor je op een rij gezet.

ECONOMIE WERELDWIJD

1. Voorzichtigheid

De wereldeconomie staat onder druk, met politieke en geopolitieke instabiliteit die de vooruitzichten voor de wereldwijde fashionindustrie in 2020 bemoeilijken. Maar deze onzekerheid beperkt zich niet tot de fashion. Leidinggevenden uit alle sectoren zijn steeds pessimistischer en centrale banken over de hele wereld ondernemen actie en versoepelen hun monetair beleid. Daarbovenop wordt de fashionbranche reeds geconfronteerd met grote uitdagingen die vele investeringen vereisen, van duurzaamheidskwesties tot generatieverschuivingen, in een tijd waarin de hoofdinkomsten potentieel worden bedreigd.

In 2020 zullen de fashionspelers ervoor moeten zorgen dat ze voldoende veerkrachtig zijn: ze moeten zorgen voor productiviteitswinst en tegelijkertijd operationele flexibiliteit creëren, waar nodig digitaliseren, niet-kernactiva afstoten om geld vrij te maken en een breed scala aan risico’s zorgvuldig bewaken en beheren.

Het percentage respondenten dat verwacht dat de wereldwijde economische omstandigheden in het komende jaar zullen verbeteren, is gedaald van 49 procent voor 2019 naar 9 procent voor 2020.

2. Markt buiten China

China zal interessante mogelijkheden blijven bieden en een leidende rol blijven spelen in de wereldwijde mode-industrie, maar de kolossale markt blijkt moeilijker te doorbreken dan merken hadden verwacht. Aangezien sommige succesvolle spelers overmatig afhankelijk worden van China en anderen, moeten bedrijven overwegen hun risico’s te spreiden door uit te breiden naar andere snelgroeiende geografieën. De vraag zal hier worden gedreven door “digital native” consumenten, die creativiteit en zelfexpressie belangrijk vinden. De verwachting is dat China in 2025 517 miljoen consumenten onder de 30 jaar heeft, tegenover 1,207 miljard in de overige opkomende markten, t.w.:

1. India

2. Zuidoost Azië (Indonesië, Vietnam, Filipijnen)

3. Brazilië

4. Rusland

5. Verenigde Arabische Emiraten en Saudi Arabië

De bevolking van consumenten van 30 jaar of jonger in vijf geïdentificeerde opkomende markten buiten China zal tegen 2025 meer dan dubbel zo groot zijn als die van China.