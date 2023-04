Fashionette AG duikt dieper in het rood in FY22, maar verwacht groei door doorgevoerde veranderingen

Het Duitse modebedrijf Fashionette AG, het moederbedrijf van Fashionette en het Nederlandse Brandfield, heeft een zwaar jaar achter de rug. Het bedrijf duikt verder in het rood en noteert een nettoverlies van 6,3 miljoen euro, zo blijkt uit voorlopige jaarresultaten van boekjaar 2022 die vandaag bekend zijn gemaakt.

Vorig jaar bedroeg het nettoverlies nog 1,7 miljoen euro. De ebitda (winst voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie) daalde van 4,4 miljoen euro naar 0,4 miljoen euro. Dat het bedrijf de winst verder zag dalen kwam niet als een verrassing. In februari gaf Fashionette AG al een winstwaarschuwing en voorspelde dat de aangepaste ebitda op 0,5 miljoen euro zou uitkomen. De reden daarvoor was de onverwachte lagere vraag aan het einde van het jaar.

In het huidige verslag verklaart de directie dat het bedrijf de omzetdoelen niet heeft gehaald door ‘de ongunstige economische omstandigheden’. Dit leidde tot ‘overeenkomstige effecten op de brutomarge en op de kostenstructuur’. Bovendien hadden ‘uitbreidingen van het productassortiment, zoals in de schoonheidssector, niet het verwachte succes’.

De omzet stijgt echter wel met 23 procent, waardoor de omzet neerkomt op 164,8 miljoen euro.

Fashionette AG verwacht groei door herpositionering naar luxe modebranche

Voor het volgende boekjaar voorspelt Fashionette AG een omzetgroei tussen de vijf en acht procent en een ‘aanzienlijke verbetering van de winstgevendheid' als gevolg van doorgevoerde kostenbesparende maatregelen. Zo zette het bedrijf dit jaar onder meer een streep door de beauty - en smartwatch -tak. Dat zal ervoor zorgen dat de aangepaste ebitda stijgt naar twee tot drie miljoen euro, voorspelt het Duitse modebedrijf.

Verder maakt Fashionette AG bekend zich te focussen op het luxe mode-segment. “Fashionette begon met het verkopen van luxe handtassen”, begint Dominik Benner, die het bedrijf sinds kort leidt als CEO, in het verslag. “De afgelopen jaren zijn daar schoenen, zonnebrillen en sieraden in het luxesegment aan toegevoegd. De grootste markt is de markt voor luxe mode, die Fashionette tot nu toe niet bediende, hoewel het de grootste markt is voor alle assortimenten.”

In april maakt Fashionette dan ook bekend dat het de luxe modemarkt zal betreden. “Dit vindt plaats in de vorm van een 'platform benadering', wat betekent dat we in plaats van een eigen magazijn hier [in Duitsland, red.] uitsluitend zullen vertrouwen op partners (luxe retailers en luxe fabrikanten) die we zullen aansluiten op ons platform.”