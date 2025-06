Frankrijk wil Shein, Temu en AliExpress aan banden leggen: Nieuw wetsvoorstel besproken

In Frankrijk is een hevige discussie losgebarsten over de invloed van grote Aziatische webwinkels zoals Shein, Temu en AliExpress. Maandag besprak de Franse Senaat een nieuw wetsvoorstel dat deze bedrijven aan banden moet leggen. Tegelijkertijd hebben veel Franse winkeliers de regering opgeroepen om deze platforms uit de zoekresultaten van websites te laten verwijderen.

Snelle groei, grote zorgen

De snelle opkomst van Shein en Temu in de wereld van ‘ultra fast fashion’ baart veel zorgen. Ze zouden consumenten aanzetten tot overmatig kopen, het milieu vervuilen en oneerlijke concurrentie vormen voor Europese winkels.

In een open brief roepen de grootste spelers uit de Franse detailhandel de overheid op om actie te ondernemen. Ze willen dat de websites van deze platforms uit de zoekresultaten verdwijnen, in afwachting van strengere regels die nu in voorbereiding zijn.

Reclames en regels onder de loep

De Senaat bekeek maandag vooral de manier waarop deze bedrijven reclame maken. Mogelijk komen er boetes en wordt het verplicht om consumenten beter te informeren over de milieu-impact van hun aankopen.

Volgens onderzoeken voldoet 85 tot 95 procent van de producten op Shein, Temu en AliExpress niet aan de Europese veiligheidsnormen. Dat stelt de Franse handelsraad in een persbericht. Daarom hebben ze, samen met veertien andere organisaties en meer dan 230 merken, de Franse overheid gevraagd om de websites onmiddellijk uit de zoekresultaten te verwijderen.

Bekende speelgoedwinkels zoals King Jouet en Jouéclub steunen dit initiatief, vooral vanwege zorgen over de veiligheid van producten voor kinderen.

Franse wet biedt al mogelijkheden

De organisaties wijzen erop dat bestaande Franse wetgeving het al mogelijk maakt om websites te blokkeren als ze herhaaldelijk regels overtreden (de Franse Consumentenwet Code de la consommation van de Franse autoriteit voor mededinging, consumentenbescherming en fraudebestrijding DGCCRF)."Als een Franse winkel zulke onveilige producten zou verkopen, zou hij meteen gesloten worden", aldus de handelsorganisaties.

Reactie van Shein

Shein zegt juist veel te investeren in productveiligheid. Dit jaar gaat er volgens het bedrijf 13 miljoen euro naar kwaliteitscontroles, waarvan 2,5 miljoen naar veiligheidstests. Ze werken daarvoor samen met vijftien onafhankelijke testbureaus.

Pleidooi voor totaalverbod

De voorzitter van de Federatie van Dameskleding, Yann Rivoallan, ging nog een stap verder. In een radio-interview zei hij dat de verkoop van deze producten helemaal verboden zou moeten worden. "Als deze spullen gevaarlijk zijn, waarom mogen mensen ze dan kopen?" Hij pleit voor een verbod, of anders een extra belasting zoals in de VS.

In mei verhoogde de VS de importheffingen op pakketten van bedrijven als Temu en Shein tot 120 procent. Die tarieven zijn inmiddels verlaagd naar 54 procent.

Meer dan alleen veiligheid

Volgens Franse winkeliers zijn de zorgen breder dan alleen productveiligheid. De platforms zouden btw ontwijken, invoerrechten ontlopen, de regels voor kortingsperiodes negeren en zich niet houden aan etiketteringsregels en transparantie.

Ook de Europese Unie probeert in te grijpen. Er is een voorstel om twee euro in rekening te brengen voor elk pakketje dat van buiten Europa komt – het merendeel daarvan komt uit China.

In Frankrijk zijn pakketten van Aziatische platforms goed voor 22 procent van alle zendingen die via La Poste worden verwerkt. Vijf jaar geleden was dat nog minder dan vijf procent. Europa ziet eenzelfde trend: in 2024 kwamen er 4,6 miljard goedkope pakketjes Europa binnen, waarvan 91 procent uit China. Dat is twee keer zoveel als in 2023 en drie keer zoveel als in 2022.