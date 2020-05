Freelancers en de coronacrisis: content creator en manager Sander Theeboom

Ontwerpers, stylisten, schrijvers, fotografen, vormgevers, producenten: in de mode zijn freelancers overal. Zelfstandig en flexibel werken heeft zo zijn voordelen, maar het betekent ook grotere risico’s. Nu steeds meer collecties, producties en evenementen worden geannuleerd als gevolg van de coronacrisis, lopen voor veel freelancers de opdrachten terug. Wat zijn voor hen de gevolgen? Wat houdt hen bezig? FashionUnited spreekt verschillende freelancers uit de mode-industrie over de impact van de coronacrisis op hun werksituatie.

Deze week is dat Sander Theeboom. Na zijn afstuderen in International Media Management werkte hij enkele jaren als editor en marketeer bij modebladen als ELLE en Harper’s Bazaar. Vorig jaar werd hij zelfstandig ondernemer. Als freelancer maakt hij videocontent voor verschillende modebedrijven en -ondernemers, waaronder De Bijenkorf, Nina Pierson en Claire Rose Cliteur. Daarnaast doet hij marketingklussen voor bedrijven en instellingen, zoals Felix Meritis en het Compagnietheater. FashionUnited belt hem voor een interview.

”Mijn werkweken zijn heel verschillend. Soms doe ik een klus met vrienden en ben ik op locatie aan het filmen, dan ben ik weer dagen aan het editen, thuis in de woonkamer. Ik werk alleen, of in een team; sommige klussen zijn kort, andere langer. Dat vind ik ook het leuke aan freelancen: het is altijd anders.”

Screenshot van een productie van Sander Theeboom. Credits: Sander Theeboom

Hoe is je werksituatie nu?

”Mijn werksituatie werd door de coronamaatregelen halverwege maart compleet omgegooid. Ik had een lange klus staan dit voorjaar, voor de duur van vijf, zes maanden: programmamarketing voor Felix Meritis en het Compagnietheater. De dag nadat de coronamaatregelen werden aangekondigd, werd die klus afgezegd. Er waren simpelweg geen programma’s meer om marketing voor te doen. Ik heb nog uitgebreid gezocht naar video-opdrachten, maar die waren er niet. Veel merken en bedrijven trokken hun budgetten voor online content direct in, omdat het onzeker werd of er inkomsten zouden komen.”

”De mensen die mij gewoonlijk inhuurden, influencers bijvoorbeeld, maken hun content nu houtje-touwtje: met hun telefoon in hun woonkamer. Ik zie dat ook bij grotere modebedrijven, die laten modellen zelf beeld maken. Volgens mij wordt dat echt de nieuwe manier. Fijn voor de modellen, lijkt me, maar wel lastig voor fotografen, stylisten en mensen zoals ik.”

Wat houdt je nu bezig?

“Ik heb sinds mijn achttiende geen zomervakantie gehad, ik was altijd aan het studeren of aan het werk. Ik heb de afgelopen weken de eerste zomervakantie van mijn leven gevierd! Ik heb veel thuis gezeten, boeken gelezen op het dakterras, een online cursus over hedendaagse kunst gevolgd en elke dag gesport in de woonkamer.”

“Ik heb ook tijd besteed aan het vinden van alternatieve freelance-klussen. Die vond ik niet, maar ik vond wel een creatief communicatiebureau met een open vacature. Ik heb gesolliciteerd en ben nu met hen in gesprek. Als ik aangenomen word, kan ik per direct beginnen. Dan ga ik weer in loondienst!”

Hoe gaat het financieel?

“Nou, ik had in december en januari al wat rustiger aan gedaan omdat het destijds best goed ging, maar dat was achteraf gezien niet zo heel handig... Gelukkig had ik ook al wel een buffer opgebouwd. Verder ben ik heel blij met de TOZO-regeling, die helpt bij het betalen van de huur en de boodschappen.”

Hoe denk je over de toekomst? Maak je je zorgen?

”Als freelancer gaat het echt moeilijk worden. Als er ergens op bezuinigd gaat worden, is het wel op freelancers, vrees ik. De videoprojecten die ik deed zijn projecten waar veel geld in zit, maar die voor veel bedrijven niet de basis zijn van hun marketingstrategie. Er zal de komende tijd nauwelijks budget voor zijn. Maar wie weet ben ik straks geen freelancer meer.”

Heeft de coronacrisis volgens jou ook positieve kanten?

”Jawel. Ik denk dat iedereen wel een bepaalde vorm van rust nodig had, en tijd om na te denken. Ik zie dat sommige mensen zich nu beseffen dat ze werk doen dat ze eigenlijk niet leuk vinden. Andere freelancers die ik ken realiseren zich opeens hoeveel ze gewoonlijk weg van huis zijn en denken er nu over om aan kinderen te beginnen. Men gaat het gewone leven veel meer waarderen.”