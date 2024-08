Insolventieprocedure geopend: Duitse Esprit-activiteiten worden gestaakt

De insolventieprocedure onder zelfbestuur voor Esprit Europe GmbH en zes gelieerde ondernemingen is geopend. Uit het persbericht is op te maken dat de activiteiten in Duitsland flink worden verminderd.

De insolventieprocedure Insolventieprocedures in Duitsland zijn anders dan in België en Nederland. In Duitsland worden insolventieprocedures vaak ingezet om een bedrijf succesvol te kunnen herstructureren. In het Nederlands doet het woord ‘insolventie’ denken aan surseances van betaling en faillissementen, waarna een bedrijf wellicht een doorstart maakt.

werd op 16 mei uitgesproken en is op 1 augustus geopend, waarbij bewindvoerder Lucas Flöther is aangesteld als curator.

Eerder deze week maakte het moederbedrijf Esprit Holdings Limited bekend zijn businessmodel om te gooien. Het bedrijf stopt volledig met het ontwerpen en produceren van kleding en vormt zich om tot een licentiegericht bedrijf. Esprit Europe GmbH laat vandaag weten dat er inmiddels een overeenkomst is bereikt, waardoor de merkrechten voor Europa op een rechtszekere manier aan potentiële investeerders kunnen worden aangeboden. Er worden twee biedingen besproken. Het doel is binnen enkele dagen tot een bindende overeenkomst te komen, zo staat in het persbericht.

Eén van de potentiële investeerders heeft het doel het merk Esprit op termijn te herlanceren, de andere bekijkt de voortzetting van de bedrijfsactiviteiten “op aanzienlijk kleinere schaal”. De verkoop moet worden goedgekeurd door Esprit Holdings Limited.

“Afhankelijk van de uitkomst van de gesprekken zal de directeur genoodzaakt zijn de operationele activiteiten van de Duitse Esprit-bedrijven in de komende maanden geheel of grotendeels te staken”, schrijft Esprit Europe GmbH. Dit treft 1.300 medewerkers, die vandaag op de hoogte gesteld zijn van de situatie. Er wordt nog onderhandeld over sociale plannen. Wel is duidelijk dat de betaling van de salarissen tot de ingangsdatum van de insolventie ontslagen zijn verzekerd.

“Het is altijd ons doel geweest om de Esprit-bedrijven van een nieuwe eigenaar te voorzien, zodat zij hun activiteiten konden voortzetten en zoveel mogelijk banen behouden zouden blijven”, aldus Christian Gerloff, Chief Restructuring Officer (CRO). “We moeten helaas vaststellen dat niet alle geïnteresseerden bereid zijn dit ondernemersrisico te nemen, of slechts in zeer beperkte mate, in de nog steeds zeer uitdagende marktomgeving voor de moderetail.”

Esprit Europe GmbH heeft de Esprit-activiteiten in Duitsland, Frankrijk, België, Oostenrijk, de Scandinavische landen, Polen en het Verenigd Koninkrijk onder zijn hoede. De Nederlandse activiteiten zijn hier geen onderdeel van. Eerder deze maand viel het doek voor de Nederlandse dochteronderneming Esprit Europe BV. Curator Erik Schuurs ziet geen mogelijkheid voor een doorstart voor de Nederlandse tak van Esprit. Daarvoor viel ook het doek voor Esprit in Zwitserland, België, Duitsland, Denemarken en Oostenrijk.