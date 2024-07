Nederlandse tak Esprit failliet verklaard, geen zicht op doorstart

De Nederlandse tak van Esprit is door de rechter in Amsterdam failliet verklaard. Dit meldt Nu.nl. Volgens de berichtgeving ziet curator Erik Schuurs geen mogelijkheid voor een doorstart voor het modeconcern. Ruim tweehonderd mensen verliezen naar verluidt hun baan.

Begin deze week werd duidelijk dat Esprit Holdings Limited een faillissement had aangevraagd bij de rechtbank van Amsterdam voor haar Nederlandse dochteronderneming Esprit Europe BV (NLEB). De Nederlandse tak genereerde 6,7 procent van de totale inkomsten van Esprit Holdings Limited.

Esprit had een potentiële investeerder. De Duitse CBR Group had interesse in het helpen van Esprit met de Europese activiteiten, maar heeft zich in juni teruggetrokken.

Esprit Nederland failliet: ook andere Europese takken hebben het zwaar

Esprit Europe GmbH heeft de Esprit-activiteiten in Duitsland, Frankrijk, België, Oostenrijk, de Scandinavische landen, Polen en het Verenigd Koninkrijk onder zijn hoede. In april vroeg de Belgische tak van Esprit faillissement aan. Esprit Duitsland heeft het ook zwaar. Esprit Europe GmbH en zes andere Duitse gelieerde bedrijven vragen een insolventieprocedure aan. Eerder viel ook het doek voor de Deense en Oostenrijkse tak.