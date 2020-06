Is omnichannel het sleutelwoord voor kledingmerken?

Kledingmerken hebben de afgelopen jaren veel ontwikkelingen doorgemaakt. Levering aan retailers is voor veel kledingmerken de grootste afzet, maar het rechtstreeks bedienen van de consumenten biedt voor deze merken nog veel mogelijkheden. Een eigen webshop waar consumenten direct bij het merk kopen, dropshipment via marketplaces en eigen brandstores zijn slechts enkele voorbeelden van ontwikkelingen die zich de laatste jaren hebben afgespeeld.

De macht van grote spelers

Het benutten van deze mogelijkheden is voor veel bedrijven een uitdaging omdat techniek een steeds grotere rol speelt. Diverse grote online marketplaces vereisen een koppeling om artikelen elektronisch op te sturen, voorraad inzichtelijk te maken en soms zelfs via dropshipment direct te leveren naar de consument. Uiteraard moet aan alle eisen worden voldaan, zoals een pakbon in de stijl van de marketplace en de vervoerder die wordt voorgesteld. Voorraad kan op meerdere kanalen verkocht worden en dient dus actueel te zijn, manco’s leveren namelijk strafpunten op en verlagen uw ranking. Deze macht hebben grote internationale spelers de afgelopen jaren opgebouwd en alleen voldoen aan de gestelde eisen geeft mogelijkheden voor nieuwe afzet.

De kracht van retailers

Concurrentie van online kanalen maakt het voor retailer niet makkelijk. Met een beperkt assortiment concurreren tegen online kanalen kan alleen door een excellente service aan te bieden. Kledingmerken kunnen hier met nieuwe technieken in ondersteunen. Geef retailers de mogelijkheid om snel en eenvoudig nabestellingen te kunnen plaatsen uit uw voorraad of stuur zelf pro-actief goederen naar de retailer op via Vendor Managed Inventory (VMI).

Een andere belangrijke trend is dropshipment geïnitieerd vanuit de fysieke winkel: de retailer verkoopt direct aan de consument en plaatst tegelijkertijd een dropshipment order bij het kledingmerk. Levering vindt direct plaats vanuit het merk naar de consument en de retailer ontvangt een factuur tegen de normaal geldende tarieven.

Innovatie door een Nederlands techbedrijf

Daar waar techniek steeds belangrijker is geworden kunnen kledingmerken alleen tijdig meegaan met trends in de markt als zij beschikken over goede software. Juist het Nederlandse techbedrijf Itsperfect biedt alle eerder genoemde mogelijkheden en voorziet wereldwijd honderden merken van software in de cloud. Naast de standaard processen die in software plaats moeten vinden zoals design, verkoop, inkoop, logistiek, finance en management informatie zijn het juist de geïntegreerde modules zoals de B2B webshop, PDM, PIM, debiteurenbeheer, kassasysteem, magazijnsoftware (WMS) en een leveranciersportaal die de echte kracht vormen.

Gebruiksvriendelijke software aanbieden die betaalbaar is, snel in gebruik genomen kan worden en steeds vernieuwend is voor zowel start-ups als enterprises was het doel van co-founder Stefan Methorst: “Elke 6 tot 8 weken lanceren wij een nieuwe versie die kosteloos voor alle klanten beschikbaar is met veel nieuwe functies om processen te verbeteren en nieuwe mogelijkheden in gebruik te nemen.”