Michael Kors-moeder Capri Holdings herwint vertrouwen onder investeerders met 7,9 procent stijging op de beurs

De Amerikaanse beurs Wall Street wordt vaak gedomineerd door koude, harde financiële cijfers zoals winstmarges, omzetgroei, koers-winstverhoudingen en andere indicatoren. Maar volgens Evan Clark, in zijn analyse voor WWD, vertellen deze cijfers niet het volledige verhaal. Het beleggerssentiment speelt namelijk een even belangrijke rol in de prestaties van de aandelenmarkt.

Samenvatting Capri Holdings' aandelenkoers steeg na een positieve analyse, ondanks recente financiële tegenvallers.

Het optimisme van analisten is gebaseerd op het onbenutte potentieel van Capri.

Capri's strategie om schulden te verminderen en de waarde van de merken te verhoge biedt potentieel voor toekomstige groei.

Voor Capri Holdings, het moederbedrijf van Michael Kors, Versace en Jimmy Choo, is het beleggerssentiment echter allesbehalve gunstig geweest. Het bedrijf heeft een turbulente periode doorgemaakt in afwachting van de voltooiing van een overname door Tapestry Inc., een deal die uiteindelijk is mislukt. De aandelenkoers van Capri is sterk gedaald, als gevolg van deze onzekerheid. Maar een recente verschuiving in het beleggerssentiment zou wel eens een keerpunt kunnen zijn.

De aandelen van Capri stegen maandag met 7,9 procent en sloten op 21,88 dollar, waarmee de marktkapitalisatie op 2,6 miljard dollar kwam (omgerekend 2,5 miljard euro). Analist Simeon Siegel beoordeelde dit als "outperform" [een aanbeveling die aangeeft dat een aandeel naar verwachting beter zal presteren dan de markt, red.] met een koersdoel van 31 dollar. Die vooruitzichten, die veel optimistischer zijn dan wat tot nu toe is gezien, suggereren dat het potentieel van Capri ondergewaardeerd is, vooral nadat de aandelenkoers het afgelopen jaar met 60 procent is gedaald, in schril contrast met de winst van 24,7 procent van de S&P 500 [een aandelenindex van de Verenigde Staten bestaande uit de top vijfhonderd Amerikaanse bedrijven aan Wall Street, red.]

Een verandering van gevoel

In tegenstelling tot de meeste herwaarderingen, wordt Siegels optimisme niet gedreven door onmiddellijke verbeteringen in de prestaties van Capri, merkt Yahoo Finance op. Het weerspiegelt eerder onbenut potentieel en de overtuiging dat het pessimisme op de markt overdreven is geweest. "Capri verdient de aandacht van het management en beleggers", aldus Siegel. "Het heeft de aandacht van de eerste teruggekregen; de laatste zouden moeten volgen."

CEO John Idol van Capri is proactief geweest in het aanpakken van de uitdagingen. Na de mislukte overname schetste Idol strategieën om de drie vlaggenschipmerken van het bedrijf nieuw leven in te blazen en nam hij zelfs de rol van CEO van Michael Kors over. Daarnaast zou Capri Barclays hebben ingehuurd om de verkoop van Versace en Jimmy Choo te onderzoeken, wat duidt op een strategische wending.

De lat rechtzetten

Hoewel de financiën van Capri onder druk blijven staan - de omzet daalde met 16,4 procent tot 1,1 miljard dollar (omgerekend 1 miljoen euro) in het tweede fiscale kwartaal - wees Siegel op unieke omstandigheden achter de daling. Hij schreef de daling toe aan afleidingen na de deal in plaats van merk-moeheid, een veelvoorkomend probleem in de branche. "De lichten weer aandoen", merkte Siegel metaforisch op, zou aanzienlijke kansen kunnen ontsluiten.

De voorraadniveaus van Capri zijn bijvoorbeeld aanzienlijk verlaagd, waardoor de problemen met overtollige voorraad, die vaak overvoorraden merken teisteren, worden vermeden. Dit positioneert het bedrijf om zich te herstellen zodra de focus en inspanning volledig zijn hersteld.

Schulden verminderen en waarde onthullen

Een van de meest urgente uitdagingen voor Capri is de schuldenlast, waarbij de nettoschuld ongeveer 62 procent van de marktkapitalisatie van het bedrijf vertegenwoordigt, of 12 tot 13 dollar per aandeel. Tegen het einde van het boekjaar is Capri van plan om de nettoschuld te verlagen van 1,5 miljard dollar (ongeveer 1,4 miljard euro) naar 1,2 miljard dollar (ongeveer 1,1 miljard euro). Siegel merkte op dat het verminderen van die last, ofwel door middel van verkoop van activa of verbeterde cashflow, de beurswaarde van het bedrijf aanzienlijk zou kunnen verhogen.

Een analyse van Capri's activiteiten onthult verborgen waarde. Zelfs onder conservatieve prognoses zou Michael Kors, het grootste merk van Capri, volgend jaar een EBITDA (winst vóór rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie) van 500 miljoen tot 550 miljoen dollar (ongeveer 465 miljoen tot 511 miljoen euro) kunnen genereren, ondanks een verwachte daling van de omzet tot drie miljard dollar (ongeveer 2,79 miljard euro). Als Michael Kors zou worden gewaardeerd op zes keer de EBITDA, zou het merk alleen al 2,5 miljard dollar (ongeveer 2,325 miljard euro) waard kunnen zijn.

Verrassend genoeg impliceert deze waardering dat Capri-aandeelhouders momenteel een gecombineerde waarde van slechts 740 miljoen dollar (ongeveer 686 miljoen euro) toekennen aan Versace en Jimmy Choo, merken die het bedrijf heeft overgenomen voor respectievelijk 2,1 miljard dollar (ongeveer 2 miljard euro) en 1,2 miljard dollar (ongeveer 1,1 miljard euro). De verkoop van deze luxemerken zou Capri niet alleen kunnen helpen de schulden te verminderen, maar ook in staat stellen zich meer te richten op het nieuw leven inblazen van Michael Kors, wat aandeelhouders aanzienlijk opwaarts potentieel biedt.

Een weg vooruit

Hoewel de transformatie van Capri nog niet volledig is afgerond, benadrukt de analyse van Siegel het aanzienlijke potentieel van het bedrijf. Evenals de financiële cijfers kan het beleggerssentiment fluctueren. De recente prestaties van de aandelen van Capri suggereren dat beleggers zich hier steeds meer van bewust worden.