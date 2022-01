Mode en duurzaamheid op de basisschool: Meester Koetsier Award voor People Planet Fashion

De Meester Koetsier Entrepreneur Award van dit jaar gaat naar Bas van Zomeren en Milto Ploem, studenten aan TMO Fashion Business School en de drijvende krachten achter het onderwijsconcept People Planet Fashion. Dat is te lezen in een nieuwsbericht van TMO, dat de prijs uitreikt. Van Zomeren en Ploem winnen 10.000 euro startkapitaal waarmee ze een bedrijf kunnen opzetten. Op die manier moet People Planet Fashion werkelijkheid worden.

People Planet Fashion is een educatieprogramma over mode en duurzaamheid, gericht kinderen in de leeftijdsgroep van zeven tot twaalf jaar. “De bedoeling is om samen met de kinderen te onderzoeken wat duurzaamheid is en wat zij daarin kunnen betekenen,” vertelt Van Zomeren aan de telefoon. Het programma wordt aangeboden via basisscholen en de buitenschoolse opvang (BSO).

Mode en duurzaamheid op school

Het basisidee voor People Planet Fashion, een onderwijsprogramma over mode, kwam van een aantal medestudenten. Van Zomeren en Ploem haakten direct aan op het plan. Beiden hebben veel affiniteit met onderwijs, vertelt Van Zomeren. Ploem doet naast de businessopleiding aan TMO ook een opleiding onderwijswetenschappen. Zelf volgde Van Zomeren in het verleden speciaal onderwijs. “Dat heeft me laten zien wat goed onderwijs met een kind kan doen. Zonder dat onderwijs was ik hier nooit gekomen.”

Van Zomeren en Ploem ontdekten al snel dat er voor kinderen van zeven tot twaalf jaar nog weinig educatieprogramma’s waren op het gebied van mode en duurzaamheid. “Op middelbare scholen en MBO’s wordt er al veel gedaan, maar voor deze leeftijdsgroep niet,” legt Van Zomeren uit. “En dat terwijl kinderen van deze leeftijd juist op zoek zijn naar wie ze zijn, en heel veel creativiteit hebben.”

De prijs is nog maar net binnen, maar Ploem en Van Zomeren zetten de sokken er alvast in. Halverwege februari hebben ze een afspraak staan bij de Kamer van Koophandel om het bedrijf officieel te maken. In de tussentijd wordt in samenwerking met docenten het lespakket ontwikkeld. Dat moet over drie maanden af zijn. Dan volgt de marketing. De compagnons willen zo snel mogelijk met scholen en BSO’s aan de slag, zegt Van Zomeren. “We hopen dit jaar al een paar lespakketten te kunnen overhandigen. Dat is ons eerste doel.”