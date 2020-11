Modemerken over Black Friday: “Níet stunten met prijzen, wél een duurzaam statement”

Veel mode-ondernemers worstelen met Black Friday. Het uit Amerika overgewaaide koopfestijn, dat traditioneel de vrijdag na Thanksgiving plaatsvindt, wordt in Nederland en België steeds populairder. Producten gaan die dag met fikse kortingen over de toonbank en klanten rekenen op sterke aanbiedingen. Zonder Black Friday-deal telt u niet mee, zo lijkt het. Tegelijkertijd distantiëren steeds meer merken zich hier nadrukkelijk van omdat zij niet mee willen doen met de gekte, of ze verzetten zich ertegen op een originele manier. In de aanloop naar Black Friday op vrijdag 27 november ging FashionUnited in gesprek met twee klanten van TCOG: damesmodemerk Dante6 en schoenenmerk Blackstone.

Uit een onderzoek dat ABN Amro vorig jaar uitvoerde, blijkt dat niet iedereen positief staat tegenover Black Friday. Zeven op de tien deelnemers aan het onderzoek is van mening dat het onnodige aankopen aanjaagt. Niet bepaald duurzaam dus. Er is dan ook een tegenbeweging zichtbaar van merken die ervoor kiezen om niet meer mee te doen aan Black Friday. “Het is een duivels dilemma, want deelnemen aan Black Friday kan leiden tot een dubbel zo hoge conversie”, beaamt Arlette Huisman, algemeen directeur bij modemerk Dante6. “Tegelijkertijd roepen we met z’n allen dat de wereld na corona niet meer hetzelfde zal zijn en dat dit hét moment is om ook echt werk te maken van duurzaamheid. Dus waarom stunten met lopende collecties?”

Dante6: “Wij buigen Black Friday om tot Green Friday”

Dat laatste sluit volgens Huisman niet aan bij de maatschappelijke doelstellingen van het modemerk. Recent veranderde Dante6 haar leverkalender vanuit de missie om een duurzame en rendabele keten neer te zetten. “Daarom hebben we besloten om Black Friday dit jaar om te buigen naar Green Friday”, vertelt Huisman. “Een term die we niet zelf hebben bedacht, hij bestaat al langer. Hoe we hier precies invulling aan geven? Elk jaar krijgen al onze medewerkers voor hun verjaardag een boom cadeau, in samenwerking met de stichting Trees 4 All. Dit jaar dachten we: kunnen we niet nog meer aandacht vestigen op het feit dat we moeten stoppen met het kappen van bomen, juist nu die zo hard nodig zijn? Dat de mensen die nu zo ziek worden van corona zuurstof te kort komen, maakt dit CO2-compensatieproject extra relevant.”

Met deze actie wil Dante6 Trees 4 All een podium bieden en bewustwording creëren bij de consument en de retailer. Wie op Black Friday de webshop bezoekt, ziet een uitnodiging om te komen shoppen in het bos. Bij het plaatsen van de bestelling verschijnt er op de betalingspagina de optie om een boom aan het winkelmandje toe te voegen. “Koop een broek en boom, dat geeft toch een goed gevoel?” aldus Huisman. “Als bedrijf steunen wij Trees 4 all al, en op deze manier hopen we dat het zich als een olievlek gaat verspreiden. Een ludieke Black Friday-actie waarmee we onszelf en onze missie niet verloochenen. De boodschap sluit helemaal aan bij onze visie en strategie dat we vooral níet gaan stunten met nieuwe collecties.”

Blackstone: “Zorgvuldig geselecteerde items uit oude collecties”

Schoenenmerk Blackstone, een Nederlands familiebedrijf en net als Dante6 gebruiker van de fashion-totaaloplossing van TCOG, deed de afgelopen jaren bewust nooit mee aan Black Friday. De reden daarvoor is dat het bedrijf de retailer niet in de weg wil zitten, legt Sven van der Steeg, e-commerce manager bij Blackstone, uit. “Wij zullen nooit een hogere korting hanteren dan bij winkeliers het geval is. We gunnen het onze retailers om als eerste van de sale te profiteren. Daarom stemmen we onze salesperiode ook altijd af op die in Frankrijk, waar de uitverkoop later begint dan in Nederland.” Voorgaande jaren kreeg Blackstone echter veel mailtjes van consumenten die schreven dat ze de Black Friday-deal niet konden vinden op de website. “Blijkbaar is de verwachting dat we meedoen heel sterk. Misschien dat onze merknaam daar ook toe bijdraagt. Heel wat gesprekken verder besloten we dit jaar tóch mee te doen. Maar dan wel op onze eigen manier, waarbij we de retailer niet in de steek laten.”

Zomaar twintig procent korting geven op het hele assortiment, of op bijvoorbeeld alle zwarte schoenen, past volgens Van der Steeg niet bij de filosofie van Blackstone. Bovendien verwacht het bedrijf aan het einde van het seizoen geen enorme overstock. Daarom richt de actie zich op het uitverkopen van oude collecties. “We hebben een kleine selectie gemaakt van tien dames- en herenschoenen. Modellen die passen bij het huidige modebeeld, maar die niet meer in de winkels liggen. Op die manier kunnen we onze voorraad op een verantwoorde manier verkopen en hoeven deze producten niet te worden vernietigd of naar de kledingbank te worden gebracht. Onze winkeliers hebben deze Black Friday-deals reeds ontvangen, dit zodat ook zij mee kunnen doen, met behoud van hun marge.”

Duurzaamheid is méér dan een buzzwoord

Waar de een ervoor kiest om niet mee te doen aan Black Friday, geven andere merken op een originele manier invulling aan het concept. Volgens Rembrandt Kuijpers van TCOG sluit dit helemaal aan bij de huidige ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. “Het reduceren van de CO2-uitstoot is een hot topic”, stelt hij. “Veel modebedrijven voegen de daad bij het woord. Bijvoorbeeld door shipments te combineren en zo de goederenbewegingen te beperken.” Voor de doelgroep die deze bedrijven willen aanspreken is duurzaamheid meer dan een buzzwoord. Met name jongere generaties zijn bereid om meer te betalen voor kleding met een lagere milieu-impact. IT kan daarbij een belangrijke rol spelen. “Het is de olie in de machine om processen beheersbaar te maken, het C02-verbruik in kaart te brengen en besparingen inzichtelijk te maken”, besluit Kuijpers. Hoe het fenomeen Black Friday zich de komende jaren zal ontwikkelen, is lastig te voorspellen. Maar het ligt in de lijn der verwachting dat steeds meer modebedrijven de dolgedraaide ‘feestdag’ als aanleiding zullen gebruiken om een statement te maken tegen overconsumptie.

