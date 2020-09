Modeproductie in Moldavië: dichtbij en van hoogwaardige kwaliteit

De afgelopen jaren is een verschuiving in kledingproductiegebieden te zien. Hoewel veel modebedrijven in de EU nog afhankelijk zijn van productie uit China en Zuidoost-Azië, verschuift de focus langzaam naar regio’s dichterbij huis. Vanwege duurzaamheidseisen, prijsontwikkeling en de recente impact van Corona op de productieketens groeit de aandacht voor nearshoring.

Nearshoring biedt de mogelijkheid om kleinere orders relatief dichtbij in een kort tijdsbestek te produceren. Turkije, Portugal, Marokko en Tunesië zijn landen die op de vraag naar “snelle” productielanden inspringen. Steeds meer bedrijven, met Zara als succesvoorbeeld, maken gebruik van deze formule om hun product op het juiste moment met minimale voorraden in de winkel aan te kunnen bieden.

Hoe past Oost-Europa in deze ontwikkeling? Landen als Polen, Albanië, Moldavië kennen een historie van het produceren van kleding voor de EU markt. Ofschoon de landen niet zelf stoffen produceren, stonden ze bekend als alternatief op Turkije voor fast-fashion, met kwaliteit en ervaring als onderscheidende factor. Door de verplaatsing van fast-fashionproductie naar Azië, verschoof de focus in Oost-Europa naar het ontwikkelen van merken voor de eigen markt. Maar met de groeiende vraag naar nearshoring in de mode-industrie wordt Oost-Europa weer een interessant productiegebied voor de EU.

Moldavië ligt geografisch en cultureel gezien dichtbij Italië, en de Moldavische modetraditie wordt dan ook sterk geïnspireerd door het zuidelijke gedeelte van Europa. De mode kent eenzelfde flair en elan. De Moldavische modeproducenten zijn gepassioneerd en goed opgeleid, waardoor kwaliteit en expertise hoog in het vaandel staan. Het land heeft een enorme exportpotentie, waarmee Moldavië bij de kern van leveranciers voor modebedrijven in de EU kan gaan horen!

In het EU4Business project Ready to Trade, begeleidt CBI (Centrum Bevordering Import uit Ontwikkelingslanden) in samenwerking met ITC (International Trade Center) een selecte groep van fabrikanten uit Moldavië en Wit-Rusland bij het realiseren van hun exportpotentie. Met deze steun kan een goede match tussen vraag en aanbod gerealiseerd worden. Twee veelbelovende Moldavische modebedrijven zijn Mobile en Portavita.

Mobile is een inspirerend bedrijf met een lange historie in het produceren van kleding in het hogere damessegment. Veel hoogwaardige klanten hebben over de afgelopen jaren hun orders ondergebracht bij dit bedrijf. Op het gebied van private label productie is Mobile erg selectief. Alleen klanten die passen bij het handschrift van Mobile zijn welkom. Natuurlijk bestaat de ambitie om te produceren voor de merken in het hoogste EU segment. Wij zijn ervan overtuigd dat Mobile deze ambitie gaat realiseren. Naast de private label productie heeft Mobile ook haar eigen merk gelanceerd onder de naam Georgette . Dit merk groeit hard en vertegenwoordigt niet alleen de laatste verrassende inspiraties maar ook het hoogste productieniveau mogelijk.

Portavita: Bij binnentreden van de fabriek word je overvallen door de certificeringen aan de muur. Dit bedrijf is niet alleen op de hoogte van de EU legal en non-legal requirements maar heeft er ook alles aan gedaan om te voldoen aan deze standaarden. De BSCI gecertificeerde fabriek laat zien hoe een kwaliteitsproduct onder de beste condities en met een optimaal respect voor de mens en milieu geproduceerd kan worden. Klanten komen voornamelijk uit Italië maar de eigenaresse en haar zoon bruisen van ambitie en omarmen elke klant die interesse heeft in private label productie vanuit Moldavië. Daarnaast heeft Portavita ook onlangs haar eigen lijn damesoverhemden gelanceerd met de naam “Amarena”. De lancering in Londen liet duidelijk zien dat dat Porta Vita ook hierin succesvol zal zijn.

Het project Ready to Trade wordt gefinancierd door EU4Business, een initiatief voor SMEs in de Oostelijke partnerschapslanden van de EU. Voor meer informatie, zie www.eu4business.eu