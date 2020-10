Mollie en Klarna inspireren de fashionindustrie met Fashion Fridays

Ondernemers in de fashionindustrie willen hun merk graag verder ontwikkelen en laten groeien. Inspirerende succesverhalen kunnen hierbij helpen. Dit bracht Mollie vorig jaar op het idee om een vrijdagmiddagborrel te organiseren met gelijkgestemden uit de wereld van fashion. Een samenkomen met de naam Fashion Fridays om de stand van zaken in de business te bespreken en kennis uit te wisselen. De eerste sessies werden offline georganiseerd en leken door de coronacrisis geen vervolg te kunnen krijgen. Mollie en Klarna gingen in gesprek en besloten om er samen een virtueel event van te maken. Dit bleek een goede keuze. De virtuele Fashion Fridays startte in mei en bleek een hit binnen de fashionwereld. Gasten van top modelabels nemen graag plaats in de virtuele studio om hun ervaringen te delen. Vanaf vrijdag 16 oktober krijgen de online Fashion Fridays een vervolg met een gesprek met Bas van de Brug van Colourful Rebel. Op 13 november is het tijd voor de tweede Fashion Fridays met Natasha Billing van NA-KD.

Ondernemers inspireren

Fashion Fridays draait om het vertellen van de verhalen van fashion ondernemers met als doel andere ondernemers te inspireren. Tamara Oudwater, Community & Event Manager bij Mollie, licht toe: “De fashion industrie inspireren en uitdagen tot groei, daar draait het wat ons betreft om bij Fashion Fridays. Samen met Klarna begrijpen wij als geen ander wat er speelt in deze wereld en proberen we, samen met andere brands, de trends van de toekomst te voorspellen.” Samantha Sowirono, Partner Marketing Benelux & Frankrijk bij Klarna, voegt toe: “Fashion Fridays onderstreept de mindset die we met Mollie delen als partners. Het samenbrengen van ondernemers uit de modewereld en het delen van juist deze verhalen maakt ons partnership uniek en waardevol voor retailers.”

Iedere aflevering een nieuw bijzonder verhaal

In Fashion Fridays ontvangt host Laura Gommans, bekend van NSMBL en Glamour, onder het mom ‘The one with…’ elke aflevering een andere gast uit de mode-industrie met een bijzonder verhaal. Samen met deze gast wordt dieper ingegaan op het ontstaan van het label, de weg naar succes en de visie op de toekomst van de ecommerce wereld. Dat laatste is zeker interessant nu de toekomst door externe factoren zo onzeker is. Ook succes stories komen aan bod. Bijvoorbeeld over de inzet van social media en het inzetten van influencers voor het promoten van een brand.

The one with… Colourful Rebel

In de eerste aflevering van Fashion Fridays nemen we de kijkers mee in het succes en de learnings van Colourful Rebel. Bas van de Brug, owner & co-founder Colourful Rebel, gaat tijdens het gesprek onder andere in op hoe zij zich voorbereiden op de feestdagen, de verwachtingen voor Black Friday, welk platform voor hen het belangrijkste is om zichtbaar te zijn en het belang van een sterke community. Wil je geïnspireerd worden door de aflevering met Bas? Deze is op vrijdag 16 oktober te bekijken.

The one with... NA-KD

De tweede aflevering richt zich op NA-KD. Als er één merk is dat influencer marketing naar het volgende level brengt, is het wel dit van oorsprong Zweedse merk. Door hun collecties te laten presenteren via samenwerkingen met regionale influencers, zetten zij NA-KD neer als het merk voor sterke vrouwen. Natasha Billing, brand director bij NA-KD, vertelt hier alles over. En spreekt daarnaast over het verhaal achter het merk, de Zweedse heritage en het belang van duurzaamheid. Wil je meegenomen worden in het succesverhaal van Natasha, meld je dan aan voor de sessie van vrijdag 13 november.