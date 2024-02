Na doorstart Le Ballon: Winkels sluiten, herlancering na de zomer

Le Ballon blijkt doorgestart in een andere vorm. De failliet verklaarde modeketen werd in januari dit jaar gered door Dungelmann Group B.V.. Het bedrijf staat op naam van ‘bedrijvendokter’ Martijn Rozenboom die nu geen mogelijkheid ziet de winkels open te houden, zo meldt een woordvoerder van Martijn Rozenboom aan FashionUnited.

“Le Ballon herlanceert na de zomer met een online platform”, aldus een woordvoerder van de bedrijvendokter. “We beginnen volledig opnieuw. Daarom vindt er nu een uitverkoop plaats en zijn alle vestigingen gesloten, met uitzondering van Le Ballon in Veenendaal.”

De Le Ballon-winkels in Amersfoort, Arnhem, Apeldoorn, Breda, Den Bosch, Ede, Eindhoven, Enschede, Nijmegen en Utrecht zijn dus permanent dicht. De Veenendaalse vestiging blijft open tot alle voorraden zijn uitverkocht, evenals de webshop. “Daarna gaat deze [de webshop] op zwart en komt hij na de zomer terug in een nieuw jasje.”

'Voortzetten fysieke winkels geen optie': Le Ballon herlanceert online na de zomer

Het voortzetten van de fysieke winkels was volgens Rozenboom geen optie, omdat de panden zwaar verouderd zouden zijn. “Een doorstart van een modeketen betekent niet altijd dat er een terugkeer naar de winkelstraat in zit. Soms is een merk sterk genoeg om door te gaan met een succesvolle webshop”, aldus de woordvoerder namens Rozenboom. Dat betekent dat de banen in de winkels verdwijnen. “Maar alle werknemers, inclusief het personeel van het Le Ballon-hoofdkantoor, heeft inmiddels een nieuwe baan gevonden.” Het gaat in totaal om zo’n 125 werknemers.

Le Ballon Beheer B.V., het moederbedrijf van de winkels van modeketen Le Ballon, werd in december 2023 failliet verklaard. Het faillissement raakte in eerste instantie geen Le Ballon-winkels, maar een paar dagen later viel toch het doek voor alle vestigingen en de webshop.

Het moederbedrijf van de winkels en de Le Ballon-filialen konden het hoofd niet boven water houden door de gevolgen van de coronapandemie. Daarna volgden twee zware jaren. De achterstanden moesten begin 2022 worden ingehaald, maar de verkopen bleven in 2022 en 2023 achter ten opzichte van de stijgende kosten.

Dungelmann Group B.V. nam het bedrijf in januari als geheel over voor zo'n 360.000 euro.