Nieuwe financiering voor duurzaam modeplatform Cosh!

Platform voor duurzame mode Cosh! heeft weer vers kapitaal opgehaald. Het gaat om 750.000 euro en is opgehaald bij diverse investeerders en door middel van leningen, zo is te lezen in het persbericht.

Cosh! geeft aan dat de nieuwe financieringsronde ingezet zal worden voor verdere uitbreiding in Europa en ondersteuning in de landen waarin het platform al aanwezig is. Met het geld kan het platform ook meer bewustwording creëren onder consumenten en lokale merken en winkels ondersteunen.

Cosh! is een digitaal platform dat consumenten wil helpen bij het maken van bewuste en duurzame shoppingkeuzes. Het platform biedt dan ook transparante informatie over duurzaamheidsinitiatieven van merken en winkels. Cosh! Heeft bijvoorbeeld ook city guides waarop duurzame retailers te vinden zijn.

Het afgelopen jaar heeft het platform een IT-infrastructuur gebouwd om city scans uit te voeren. Met de scans kunnen winkels geïdentificeerd worden die ‘ bewuste keuzes maken op basis van supply chain data van de door Cosh! reeds geanalyseerde toeleveringsketens van mode- en textielmerken’. Binnenkort lanceert het platform ook een ‘store portal’ voor haar leden. De impact van communicatie per aangesloten winkel kan hiermee gemeten worden.