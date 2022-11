Omzet Burberry Group Plc stijgt met elf procent in eerste helft boekjaar

Burberry Group Plc, het bedrijf achter het Britse modelabel Burberry, noteert halverwege het boekjaar toch nog een omzetgroei van elf procent ten opzichte van een jaar eerder. Dat meldt het bedrijf in een persbericht.

In het eerste kwartaal van het boekjaar kampte de Burberry Group nog met de gevolgen van lockdowns in China, waardoor de omzet nagenoeg gelijk bleef. In het tweede kwartaal trok de omzet weer aan. Deze kwam begin oktober uit op ruim 1,35 miljard pond, omgerekend 1,55 miljard euro.

De Burberry Group had het afgelopen half jaar baat bij de veranderende wisselkoersen. Was de positie van de pond ten opzichte van andere valuta gelijk gebleven, dan was de omzet met vijf procent gestegen, zo is in het halfjaarverslag te lezen.

De nettowinst van het bedrijf kwam uit op 194 miljoen pond (223 miljoen euro), tegenover 145 miljoen pond (167 miljoen euro) in de eerste zes maanden van het vorige boekjaar.

De eerste helft van het boekjaar werd gemarkeerd door het vertrek van hoofdontwerper Riccardo Tisci. Hij wordt opgevolgd door voormalig Bottega Veneta-ontwerper Daniel Lee. Met de Britse Lee voorop moet het Engelse karakter van Burberry de komende tijd sterker naar voren gaan komen, zo staat in het persbericht.