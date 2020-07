Omzet Hema loopt terug in Q1, deal met schuldeisers in laatste fase

Hema geeft inzicht in de kwartaalcijfers van de eerste drie maanden van het financiële boekjaar. Het kwartaal liep van 3 februari tot en met 3 mei, waarin een groot gedeelte van het winkelportfolio van het bedrijf gesloten was vanwege de coronacrisis. De omzet daalde in het kwartaal met 24,7 procent zo blijkt uit het verslag.

De omzet komt neer op 224,8 miljoen euro. De kleinste klap kreeg Hema in Nederland, een daling van 15 procent. Nederland is het enige land waarin Hema actief is waarin de winkels niet verplicht gesloten moesten worden. Wel heeft de keten in het land de restaurants gesloten en kwamen er minder bezoekers wat een impact had op de omzet. In België daalde de omzet met 47,7 procent in het eerste kwartaal. Internationaal was een daling te zien 23 procent. Over het algemeen liep de omzet flink terug bij Hema, maar online kreeg de omzet een boost van 159 procent, zo blijkt uit het verslag.

De brutowinst daalde in het kwartaal van 159,1 miljoen euro naar 112,1 miljoen euro. De netto resultaten voor het bedrijf worden niet bekendgemaakt.

Hema-overeenkomst wordt inmiddels gesteund door 85 procent van obligatiehouders

Naast de bekendmaking van de resultaten deelt Hema dat inmiddels 85 procent van de obligatiehouders heeft ingestemd met de overeenkomst die op 15 juni is aangekondigd. Hema kwam toen in handen van een groep obligatiehouders die 63 procent van de Senior Secured Notes in handen heeft. De groep is nu uitgebreid naar 85 procent, zo blijkt in een tweede persbericht op donderdag.

“Na het bereiken van overeenstemming met onze belangrijkste obligatiehouders hebben we nu weer een belangrijke stap gezet,” aldus Hema CEO Tjeerd Jegen in het bericht. “We hebben meer dan de benodigde steun van onze obligatiehouders weten te vergaren om het proces voort te zetten en zo Hema weer financieel gezond te krijgen.”

Het tweede persbericht laat blijken dat aan het einde van het implementatieproces van de overeenkomst van 15 juni, de entiteiten van de Hema-groep worden ondergebracht in een nieuwe holdingstructuur. Deze holding valt onder de obligatiehouders. Ook meldt Hema dat diverse juridische procedures in zowel nederland als Groot-Brittannië en de Verenigde Staten zullen plaatsvinden om goedkeuring te krijgen voor de schuldreductie. Hema haalt ook de faillissementsaanvraag van moederbedrijf AMEH aan. “AMEH houdt de aandelen in Hema, maar maakt zelf geen deel uit van de Hema groep. Een faillissement van AMEH is redelijkerwijs te verwachten op enig moment en zal geen invloed hebben op de overeenkomst die Hema met de obligatiehouders heeft gesloten.”

Beeld: Hema