Onderzoek KvK: vier op vijf mkb’ers vindt moeilijk personeel, ondernemers vrezen omzetverlies

Meer dan tachtig procent van de mkb-ondernemers die op zoek zijn naar medewerkers kunnen die momenteel moeilijk of heel moeilijk vinden. Dat blijkt uit onderzoek van de Kamer van Koophandel onder 517 mkb’ers. Veel ondernemers tonen zich flexibel en zetten door, maar dat neemt niet weg dat een deel vreest voor omzetdalingen of verlies van klanten.

De meeste ondernemers zoeken druk naar personeel, niet alleen via reguliere vacatures maar ook in de eigen kring of onder zzp’ers en uitzendkrachten. Veertig procent van de ondernemers springt zelf in, ruim twintig procent vraagt dat aan huidige medewerkers. Maar ook daarmee raken de roosters niet altijd gevuld.

De vraag rijst hoe lang de krapte nog gaat duren. 34 procent van de ondernemers denkt binnen drie maanden nieuwe medewerkers te vinden, 41 procent tussen drie en twaalf maanden. 14 procent denkt dat het een jaar of langer duurt. Zes procent vreest zelfs dat het nooit zal lukken.

Acceptatie, maar ook druk en stress

Sommige ondernemers tonen acceptatie, ziet de Kamer van Koophandel: ‘Het is een landelijk probleem, dus roeien met de riemen die we hebben’, aldus een respondent. Anderen ervaren hoge druk. ‘Stress, veel werken, de vrije tijd die ik heb denk ik alleen aan werk’, schrijft een ondernemer.

Ook zijn er zorgen over de toekomst. ‘Ik ben bang, dat de overgebleven werknemers overbelast raken en ook uitvallen’, zegt een ondernemer. Dertig procent van de ondernemers denkt minder omzet te zullen draaien wanneer er binnen drie maanden geen nieuw personeel wordt gevonden. 31 procent verwacht minder klanten, 32 procent minder groei of het niet uit kunnen voeren van plannen.

De lange termijn

Wat te doen als er op korte termijn geen nieuwe medewerkers kunnen worden aangetrokken? Structureel zelf meer werken of huidig personeel vragen meer uren te blijven draaien, daarvoor voelt het overgrote deel van de mkb’ers - meer dan tachtig procent - niet veel. Veertien procent zet zich in om huidige werknemers te behouden, tien procent zet tijdelijk personeel, stagiairs, vrijwilligers of familie en vrienden in, maar ook dat is niet duurzaam.

Hans Klein Swormink, programmamanager Financiering en Geldzaken bij KVK, adviseert ondernemers om anderen bij hun situatie te betrekken. “Ondernemers lossen vaak hun eigen problemen op. Laat eens iemand anders kijken hoe efficiënt het huidige werk gedaan wordt. Ik denk dat dat heel veel kan opleveren. En laat vooral ook je medewerkers meedenken over een goede aanpak van het werk.”