RFID biedt perspectief voor modebedrijven

Coronatijd en RFID. Wat hebben die twee met elkaar te maken? Met het één zullen we een tijd moeten leren leven, met het andere kunnen we perspectief bieden. Nu het virus onder ons is moeten we maatregelen voor 1,5 meter afstand winkelen en de hygiëne treffen in winkels en gaat het online winkelen ‘makkelijker’. De wereld van online en fysiek winkelen wordt snel één en daar kan RFID het perspectief bieden.

Steeds meer mode- en sportkledingketens zijn aan de slag met RFID. Vooral omdat het hen helpt adequaat in te spelen op de klantvraag. Door een RFID-chip - met daarop een artikelcode en serienummer - op producten te plaatsen, kun je producten altijd en overal identificeren. Of het nu gaat om productie-, de distributie - of het retail, de inzet van RFID helpt in vele processen. Denk dan aan goederenontvangst, traceren van producten, voorraadbeheer, voorraadtelling, controleren van zendingen en in het (online) verkoopproces.

Het gaat erom dát je verkoopt, maar al snel kunnen we ons de vraag stellen hóe

Natuurlijk gaat het erom dát je verkoopt, maar al snel kunnen we ons de vraag stellen hóe we dat doen. Marco Barendregt, Operations leader van Decathlon Nederland ziet dat in hun winkels de vraag naar bepaalde artikelen nu opvallend groot is: “Bij ons is er een ware run op de thuis-fitness-spullen en op skeelers voor kinderen”. RFID is voor hun een technologie die heel veel processen efficiënter kan inrichten, omdat ze er unieke informatie per artikel mee kunnen opslaan.

Omzet verhogen met RFID

De toepassing van RFID begint bij Decathlon al in de fabrieken. Ze kunnen bij de productie al aangeven welke gegevens ze er allemaal in verwerkt willen hebben. “In een voetbal die in China wordt geproduceerd, bijvoorbeeld, zit naast een barcode ook een RFID-label verwerkt. Elk label krijgt een unieke code waarmee de aantallen bij verzending en ontvangst snel in kaart kunnen worden gebracht.”

Wat RFID voor winkels betekent? Met RFID hebben winkelmedewerkers elk moment van de dag inzicht en overzicht van de producten in de winkel: hoeveel voorraad is beschikbaar voor online verkoop en hoeveel in de winkel en waar bevindt alle kleding zich? Klanten verwachten tegenwoordig dat hun maat altijd op voorraad is en hebben steeds minder begrip als dat niet het geval is. Je klant wil dat alle gewenste informatie met één druk op de knop binnen enkele seconden te raadplegen is. Zeker als het over de beschikbaarheid van het item gaat dat zij willen kopen. Wie daar voldoende in slaagt, kan zijn omzet verhogen.

Tijdig en compleet bestellingen verwerken

Met RFID lever je sneller, foutloos, tijdig en compleet én bovendien worden je (online) orders makkelijk verwerkt. Decathlon gaat met de inzet van RFID-robots het grootste deel van hun producten verpakken en distribueren. “De verpakkingen en de producten worden via scantunnels gelezen en aan elkaar gekoppeld, zo weten we 100% zeker dat we de goede zending naar de winkel sturen. Want een accurate voorraad is cruciaal voor goede omnichannel-verkoop. Bij ‘Click & Collect’, waarbij je online een product selecteert om het in de winkel op te halen, is het erg belangrijk dat het er daadwerkelijk is.”