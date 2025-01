Shein lanceert Shein Foundation

Chinese e-commerce gigant Shein lanceert de Shein Foundation. De stichting moet een non-profitorganisatie zijn die ‘meer inclusieve en duurzame gemeenschappen wil steunen in de gebieden waarin Shein actief is’. In de stichting moeten ook alle andere initiatieven van Shein geconsolideerd worden, zo is te lezen in het persbericht.

De lancering van de stichting komt op het moment waarop Shein verder onder het vergrootglas ligt vanwege de aangevraagde beursnotering in Londen. Voor Shein is het belangrijk de autoriteiten te overtuigen van de bedrijfsvoering zodat het een debuut op de Britse beurs kan maken. Op social media wordt dan ook wisselend gereageerd op het nieuws van de Shein Foundation.

Het persbericht van de Chinese gigant meldt dat het 5 miljoen euro doneert aan Africa Collect Textiles Foundation (ACT). Dit geld zal worden ingezet voor het opzetten en verbeteren van de recycling infrastructuur zodat grote volumes van textielafval verwerkt kunnen worden. Critici zullen aanwijzen dat Shein zelf verantwoordelijk is voor de grote hoeveelheden textielafval in Afrika. De donatie aan ACT moet ook baancreatie stimuleren waarbij Shein wil zien dat vooral jongeren en vrouwen van kwetsbare gemeenschappen aan werk komen.

De nieuwe Shein Foundation zal onder andere ook de initiatieven van Shein Cares en Shein Extended Producer Responsibility Fund samenpakken. De nieuwe stichting moet biodiversiteit verbeteren, kwetsbare gemeenschappen steunen en ‘duurzame veranderingen vooruithelpen’.

De nieuwe stap in het verhaal van Shein doet denken aan het in 2024 gelanceerde Circulariteitsfonds. Hierin meldde de gigant ook al dat het bedrijven wil ondersteunen die technologieën en oplossingen ‘van de volgende generatie’ ontwikkelen. Echter leek het fonds meer een manier te zijn om Europees en Brits ontwerptalent aan boord te krijgen.