Spaanse beursindex bereikt hoogste niveau sinds 2010, Inditex meest waardevolle bedrijf

De Ibex 35, de beursindex van de ‘Bolsa de Madrid’ - de belangrijkste effectenbeurs van Spanje, bereikt aan het einde van de sessie op 16 oktober zijn hoogste niveau sinds 2010 en sloot af op 11.996,7 punten, net onder de grens van 12.000 punten. Aan het begin van de dag werd het traject vandaag weliswaar gekenmerkt door een neerwaartse correctie, maar dat is niet gelijk bepalend voor hoe de dag zal eindigen.

In 2007 piekte de index op 15.731,20 punten, maar kreeg te maken met een aanzienlijke daling na de financiële crisis. Nu presteren de belangrijkste bedrijven op de beurs van Madrid beter dan ooit, waardoor de index een niveau bereikt dat in meer dan tien jaar niet meer is voorgekomen. Op de meest recente handelsdag steeg de index met 0,56 procent.

De groei van de index werd aangedreven door de goede prestaties van enkele belangrijke bedrijven, zoals Telefónica (plus 2,51 procent) en andere zoals Acciona, ACS en Inditex, een multinationaal textielbedrijf met een enorm belang in de Ibex 35 en in de Spaanse economie in het algemeen.

Maar dit optimisme was niet uniform. De Europese markt was gemengd: terwijl de beurzen van Londen en Milaan ook vooruitgingen, noteerden Parijs en Frankfurt lichte dalingen. Op het Spaanse toneel deelden sommige bedrijven, zoals Mapfre en BBVA, niet hetzelfde succes en lieten dalingen zien die de volatiliteit van bepaalde sectoren weerspiegelen.

Inditex, het pronkstuk van de Ibex 35

Inditex, het pronkstuk van de Ibex 35 en een wereldwijde modegigant, blijft indrukwekkende kracht tonen. Het moederbedrijf van wereldmerken zoals Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti en Bershka, voert de index niet alleen aan in termen van invloed, maar ook in marktkapitalisatie. Aan het einde van de sessie had Inditex een marktwaarde van 171,3 miljard euro, een cijfer dat de enorme omvang benadrukt in vergelijking met de andere twee grote bedrijven in de index: Iberdrola, met 90,2 miljard euro, en Banco Santander, met 71,4 miljard euro. De waarde van de Galicische reus is hoger dan die van beide bedrijven samen, wat zijn enorme belang onderstreept. In termen van prestaties in de sessie van gisteren, kende Inditex een groei van 1,59 procent en bereikte een nieuw record van 54,96 euro per aandeel. Deze aanhoudende groei is opmerkelijk, vooral in een context waarin sommige bedrijven in de luxesector, zoals LVMH, onder druk komen te staan door de wereldwijde economische onzekerheid. De veerkracht van Inditex is geen toeval. Haar vermogen om zich aan te passen en haar focus op voortdurende innovatie zijn van fundamenteel belang geweest om concurrerend te blijven in een steeds complexere en digitale markt, waarbij trends als live shopping en de lancering van “Zara Pre-Owned” , haar eigen doorverkoopplatform voor mode, zijn overgenomen.

Ondanks het feit dat Inditex geen luxemerk is zoals LVMH, is het erin geslaagd om zich op een intelligente manier te positioneren tussen betaalbare mode en design. Dankzij haar vermogen om producten aan te bieden die luxetrends volgen, maar tegen betaalbare prijzen, heeft Inditex kunnen inspelen op het verlangen van consumenten om zich stijlvol te kleden met een budget.

Een voorbeeld van het vermogen om zich tussen deze twee werelden te bewegen - en in te spelen op het verlangen van de consument - is de recente samenwerking met Stefano Pilati, voormalig creatief directeur van Saint Laurent en Zegna, of de vrouwenlijn “Into the process”, gericht op het aanbieden van wat zij fast-couture noemen.