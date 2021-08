Sportkledingmerk On bereidt beursgang voor

Het Zwitserse sportkledingmerk On gaat naar de beurs. Het merk, dat bekend staat om zijn lichtgewicht hardloopschoenen, heeft een aanvraag ingediend voor een beursintroductie op de New York Stock Exchange, zo is te zien in de documentatie van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC).

On zal een aantal klasse A-aandelen aanbieden. Het aantal aandelen en de prijs van de aandelen zijn nog niet vastgesteld. De primaire emissie wordt onderschreven door onder meer investeringsbanken Goldman Sachs, Morgan Stanley en J.P. Morgan.

On werd in 2010 opgericht door hardlopers Oliver Bernhard, David Allemann en Caspar Coppetti. In de eerste helft van 2021 behaalde het merk een omzet van 315,5 miljoen Zwitserse frank (omgerekend 292,7 miljoen euro). Het merk heeft circa 6.500 verkooppunten in zestig landen wereldwijd, en kantoren in de Verenigde Staten, Japan, Australië en Brazilië, naast het hoofdkantoor in Zürich.

In de afgelopen maanden hebben meer bedrijven een beursgang aangevraagd, ondanks de impact van de pandemie. Onder die bedrijven zijn <a href=”https://fashionunited.nl/nieuws/business/about-you-plant-beursgang-in-q2-fy2021/2021052749754” target=”_self”><u>e-commerce platform About You</u></a>, <a href=”https://fashionunited.nl/nieuws/business/dr-martens-bereidt-zich-voor-op-londense-beursgang/2021011147883” target=”_self”><u>schoenenmerk Dr Martens</u></a> en <a href=”https://fashionunited.nl/nieuws/business/rent-the-runway-vraagt-beursintroductie-aan/2021072050436” target=”_self”><u>en kledingverhuurbedrijf Rent the Runway</u></a>.