'Suitsupply-oprichter Fokke de Jong koopt financier NPM Capital uit’

Fokke de Jong, de man achter pakkenmerk Suitsupply heeft naar verluidt investeerder NPM Capital uitgekocht. Dit deed De Jong dankzij een lening van 250 miljoen euro, zo meldt het FD.

FashionUnited heeft contact gezocht met Suitsupply voor meer informatie, maar tot op heden geen reactie ontvangen.

NPM Capital investeerde voor het eerst in SuitSupply in 2017. Dankzij deze investering breidde Suitsupply op rap tempo met 25 winkels uit, zo is te lezen op de website van de investeringsmaatschappij. Bart Coopmans, managing director bij NPM Capital destijds in een persbericht: “Suitsupply is een van de diamanten van het Nederlandse ondernemerschap. Door zijn unieke businessmodel en disruptieve aanpak heeft het bedrijf de afgelopen jaren een ongelooflijke expansie gerealiseerd. Het model heeft zich bewezen in verschillende regio's en is zeer schaalbaar. Door de sterke positie in de waardeketen, de goed ontwikkelde omnichannel verkooppropositie en de focus op de VS en Azië zien wij een aanzienlijk potentieel voor verdere groei. We geloven dat ons profiel goed past bij een bedrijf als Suitsupply en we zijn verheugd Suitsupply te kunnen voorzien van het groeikapitaal dat het nodig heeft om zijn volledige potentieel te realiseren”.

In 2019 investeert het bedrijf opnieuw. Deze kapitaalinjectie wordt ingezet voor het verder ontwikkelen van het omnichannel retail concept, het herzien van bestaande winkels en het openen van nieuwe winkels, voornamelijk in China.

Echter begint in 2020 de corona pandemie, dat leidt tot verliezen bij Suitsupply. De vrouwenlijn Suistudio wordt stopgezet en Fokke de Jong doet zelf een miljoeneninjectie in het bedrijf. In 2022 rapporteert het bedrijf weer een nettowinst, die in 2023 stijgt tot een niveau van 30 miljoen euro.