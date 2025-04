The Platform Group zet in op tweedehands luxe met overname Joli Closet

The Platform Group zet haar overnamepad voort. Het in Düsseldorf gevestigde e-commerceconcern breidt zijn portfolio in het luxe segment uit. In een persbericht van vandaag kondigt het bedrijf de overname aan van het Franse luxe platform Joli Closet.

De bedrijvengroep heeft een overeenkomst getekend voor de verwerving van een belang van 50,1 procent. De afronding van de transactie is volgens de huidige planning voorzien voor juni 2025. Over de koopprijs van de sinds april bestaande overeenkomst is geheimhouding afgesproken.

Voor The Platform Group, die in 2022 al de Duitse online retailer Fashionette AG overnam en in november 2024 investeerde in het luxe horlogeplatform Chronext, zijn luxe producten geen onbekend terrein. Met Joli Closet – een in 2015 opgericht platform voor tweedehands luxe artikelen op het gebied van mode, handtassen, schoenen en horloges – betreedt het bedrijf nu ook de tweedehandsmarkt.

Het doel van de overname is de verdere uitbouw van de luxe sector van de groep en met name de versterking van de vintage-afdeling op de bestaande platformen Fashionette, Winkelstraat.nl, Chronext en Brandfield.

“Met de overname van Joli Closet betreden we voor het eerst met een eigen platform het gebied van tweedehands luxe goederen, een markt met wereldwijd meer dan 40 miljard euro omzet”, aldus Dominik Benner, directeur van The Platform Group AG. “We zullen met name onze bestaande luxe platformen zoals Fashionette en Winkelstraat direct koppelen en zo de vintage-afdeling aanzienlijk uitbreiden.”