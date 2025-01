Tijdlijn Omoda: Van lokale Zeeuwse speler tot vaste waarde in Nederlandse winkelstraat

Personalisatie, innovatie en retailtechnologie, enkele begrippen die tegenwoordig veel gebruikt worden in de modedetailhandel. Opmerkelijk is dat het Nederlandse modebedrijf Omoda deze ideeën al in 1875 in zijn bedrijfs-DNA integreerde. Wat 150 jaar geleden begon als een klein familieschoenenbedrijf uit Burgh, een dorp in de Nederlandse provincie Zeeland, is nu uitgegroeid tot een groot concern dat groeit in samenwerking met andere modebedrijven zoals Van den Assem en, meest recent, Shuz en Leurink Mode. Hieronder een overzicht van belangrijke mijlpalen in Omoda's rijke geschiedenis.

1875 tot 1961 – Familie Verton en haar passie voor schoenen

In 1875 zet de familie Verton hun eerste stappen in de schoenenbranche. De betovergrootvader van de huidige eigenaren, een schoenmaker uit het Zeeuwse plaatsje Burgh, bezorgt schoenen per paard en wagen aan de huizen in de omliggende dorpjes. De passie voor schoenen werd doorgegeven van generatie op generatie.

1961 tot 1994 - Van één schoenenwinkel naar zes

In 1961 opent Lourus Jan Verton samen met zijn vrouw Mina de allereerste winkel, ‘Verton Schoenen’ in het Zeeuwse stadje Zierikzee. De winkel wordt al snel populair door zijn persoonlijke service en brede collectie merkschoenen, zo is te lezen op de website van Omoda. In 1978 stapt zoon Lourus in het bedrijf. Met zijn komst opent de familie een tweede filiaal in Middelharnis (Goeree-Overflakkee). Snel volgen er winkels in Vlissingen en Middelburg. In 1994 kiest ook zoon Wilhelm ervoor om de organisatie te versterken. In datzelfde jaar opent Verton meer filialen in verschillende Zeeuwse steden en komt de teller op zes.

1994 tot 2000 - Omoda vergroot aanbod en aanwezigheid

Tussen 1994 en 2000 blijft Omoda zich profileren als een bedrijf met een sterke lokale aanwezigheid en persoonlijke klantenservice. Het is ook een tijd waarin het familiebedrijf zijn basis legt voor verdere groei. Het bedrijf introduceert in 2000 een vernieuwend winkelconcept genaamd O’moda, met een breed aanbod merkschoenen. Het bedrijf breidt zich verder uit naar andere steden en vestigt zich als een belangrijke speler in de schoenenmarkt, met meerdere vestigingen in Nederland. Te weten: Bergen op Zoom, Breda, Dordrecht, Gouda, Hellevoetsluis, Ridderkerk, Roosendaal en Terneuzen.

2000 tot 2019 - Omoda vernieuwt huisstijl en krijgt erkenning

Tussen 2000 en 2019 groeit Omoda flink door en wint het diverse vakprijzen. Slechts een greep uit de lijst erkenningen: in 2016 wint het bedrijf de titel 'Familiebedrijf van het jaar' in Zeeland, wat de betrokkenheid en toewijding van de familie Verton aan het bedrijf benadrukt. Datzelfde jaar ontvangt Omoda de award 'Logistieke Webshop van het Jaar', een bewijs van de efficiënte en klantgerichte logistieke processen binnen het bedrijf. Ook positioneert het bedrijf zich als een pionier in de modebranche. Omoda ontving meerdere keren (in 2011, 2012, 2013, 2017 en 2019) de Thuiswinkel Awards in de categorie schoenen. 2013 is het jaar dat Omoda zijn huisstijl vernieuwde door de apostrof uit de naam en het logo te verwijderen. Het bedrijf gaf destijds aan dat de apostrof in O’moda voor problemen zorgde, vooral in online teksten, en dat de naam zonder het leesteken nu beter herkenbaar is.

E-commerce wordt steeds belangrijker voor Omoda. In 2016 lanceert het bedrijf een eigen app, waarmee klanten gemakkelijker en sneller kunnen winkelen. Deze stap is onderdeel van Omoda's bredere omnichannelstrategie gericht op het integreren van online en offline winkelervaringen. De app biedt functies zoals het controleren van de voorraad in winkels, het reserveren van producten, contact opnemen met de klantenservice en het inzien van het Club Omoda-account.

Sinds 2014 is het hoofdkantoor van Omoda gevestigd aan de rand van het Zeeuwse stadje Zierikzee. Naast de afdelingen Secretariaat, HR, Finance & Control, Marketing, Customer Service, Buying & Sales, Buying Apparel, Styling & Visual, E-commerce, Development en IT zijn hier ook het distributiecentrum en het magazijn gevestigd.

Het kantoor van Omoda Credits: Omoda

2019 tot 2021: Omoda slaat overnamepad in

Omoda groeit tussen 2019 en 2021 door en doet dit niet alleen door het openen van eigen winkels, maar ook door redding te bieden aan failliete retailers. In september 2019 neemt Omoda Fries familiebedrijf Steenwijk Modeschoenen over. De drie winkels van Steenwijk Modeschoenen gaan sinds 1 januari 2020 verder onder de naam Omoda. De 28 medewerkers gaan mee. In maart 2020 neemt Omoda drie winkels van failliete Engelen Schoenen over. Te weten: de panden in Zutphen, Deventer en Doetinchem.

2021 tot 2023: Vijfde generatie Verton mede-eigenaren van Omoda temidden van verdere groei

In mei 2021 worden leden van de vijfde generatie van het familiebedrijf officieel mede-eigenaren van Omoda: Marlinde Baan-Verton, Lourus-Jan Verton en Jan Baan. “Zij zijn daarmee de vijfde generatie. Deze stap is een bijzondere ontwikkeling die de continuïteit van Omoda naar de volgende generatie waarborgt”, luidt een bericht op LinkedIn van Omoda. Datzelfde jaar start Omoda met de online verkoop van dames- en herenkleding op de Nederlandse, Belgische, Franse, Duitse, Deense en Oostenrijkse onlineshop.

In januari 2022 wordt Omoda COO Jan Baan aangesteld als de nieuwe CEO van het bedrijf. Baan startte meer dan tien jaar geleden bij Omoda als stagiair. Hij groeide door bij het bedrijf waarna hij in 2017 full-time aan de slag ging bij de retailer. In het voorjaar van 2021 werd hij ook mede-eigenaar van het bedrijf. Baan is tevens getrouwd met Marlinde Verton, de vijfde generatie van de familie achter Omoda. In 2022 wordt het bedrijf uitgeroepen tot beste webshop voor damesmode tijdens de Retailer of the Year Awards. Omoda wordt datzelfde jaar de nieuwe eigenaar van de Utrechtse modewinkel House of Fred (nu House of Fred by Omoda) en het bijbehorende hotel Cozy Pillow. 2022 was ook het jaar dat het bedrijf zijn kledingassortiment ook naar de fysieke winkels, zo blijkt uit een interview van CEO Jan Baan met Twinkle.

2023 tot 2025: Omoda is meer dan een schoenenbedrijf

In de afgelopen jaren heeft Omoda zich stevig gevestigd als een belangrijke speler in de Nederlandse winkelstraat. Het bedrijf is niet meer alleen een schoenenwinkel, maar is uitgegroeid tot een allround modezaak met innovaties zoals 3D-passervices in alle Omoda-winkels.

Op 1 januari 2024 neemt Omoda de schoenenketen Van den Assem over. Deze overname omvat tien eigen winkels en verschillende shop-in-shops. Datzelfde jaar laat CEO Baan via LinkedIn weten dat kleding inmiddels de grootste bron van omzet voor Omoda is.

Een Idenza-winkel. Credits: Omoda

In 2025 maakt Omoda op LinkedIn bekend dat het de drie winkels van het failliete schoenenbedrijf Idenza overneemt. Hierdoor breidt Omoda zijn winkelnetwerk uit met vestigingen in Groningen, Leeuwarden en Sneek. Omoda's CEO Baan deelt hierover: “We zijn heel blij dat we drie mooie winkels met een vaste klantenkring kunnen toevoegen aan ons portfolio van 33 winkels in Nederland en België. Deze uitbreiding helpt ons om onze online klanten in Groningen en Friesland nog beter te bedienen, naast onze winkels in Gorredijk en Heerenveen.”

Vandaag, op 23 januari 2025, maakt Omoda samen met Assem bekend dat zij hun aanwezigheid op de markt verder uitbreiden door de overname van Shuz en Leurink Mode. Door deze strategische acquisities groeit het aantal winkels van Omoda en Assem van 44 naar 58. De huidige eigenaren en medewerkers blijven betrokken, waarbij de nadruk ligt op het behoud van de bestaande merken en klanten, evenals de uitbreiding van de online aanwezigheid.