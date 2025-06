Tweede Kamer verwerpt motie tot intrekking CSRD en CSDDD

De Tweede Kamer heeft de motie van VVD-Kamerleden Thom van Campen en Claire Martens-America verworpen. In de motie riepen zij de Nederlandse regering op om zich in te zetten voor de intrekking van twee Europese duurzaamheidsrichtlijnen: de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) en de Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD). Deze motie stelt dat de duurzaamheidsregels het Europese bedrijfsleven op een achterstand zetten ten opzichte van bedrijven buiten de EU. De motie verwees naar soortgelijke zorgen die in Frankrijk en Duitsland zijn geuit over Europese "overregulering."

Dinsdag kreeg de motie steun van 72 van de 150 Kamerleden. Voor een meerderheid in de Tweede Kamer zijn 76 stemmen nodig. Naast de VVD stemden ook PVV, BBB, FVD en JA21 voor. GroenLinks-PvdA, D66, ChristenUnie, SP en Volt stemden tegen.

CSRD en CSDDD direct van invloed op mode- en retailsector

De CSRD en CSDDD zijn EU-initiatieven die bedrijven moeten stimuleren mensenrechten en het milieu in acht te houden binnen en buiten hun onderneming. Zo verplicht de CSRD grote bedrijven om uitgebreid te rapporteren over hun duurzaamheidsimpact, en de CSDDD vraagt bedrijven om actief risico’s in hun hele toeleveringsketen te herkennen en te voorkomen.

Deze regels gelden ook voor de mode- en retailsector. Modebedrijven moeten de impact van hun onderneming op mens en milieu in hun waardeketens kunnen identificeren, voorkomen en verminderen. Sommigen zien dit als een noodzakelijke stap naar een betere toekomst, anderen als een belemmering voor ondernemerschap.

Zorgen over concurrentiepositie EU

Nederland is niet de enige die een goed evenwicht tussen regelgeving en ondernemerschap zoekt. Vorige maand sprak ook de Franse president Emmanuel Macron zich uit tegen de huidige duurzaamheidsrichtlijnen. Hij sloot zich aan bij de Duitse CDU-leider Friedrich Merz, die pleit voor herziening of intrekking van de regels. Begin dit jaar kondigde voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, plannen aan om de duurzaamheidsregels te "vereenvoudigen".