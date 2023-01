UWV: Nederland behoort tot de landen met hoogste arbeidsmarktkrapte

In 2022 wisselde één op de vijf werknemers in Nederland van werkgever, blijkt uit cijfers van het UWV. Vooral werknemers met een flexibel contract wisselden van baan of begonnen voor zichzelf.

In Amerika en Nederland wisselden 5,3 procent van de werknemers van baan in het derde kwartaal van 2022, vergeleken met het tweede kwartaal datzelfde jaar. Dat is een kwart meer dan net voor de pandemie. Dat is opvallend, schrijft het UWV. Het heeft volgens het UWV te maken met de krapte op de arbeidsmarkt die na de pandemie sterk toenam. Nederland behoort nu namelijk tot de landen met de hoogste arbeidsmarktkrapte en vindt er volgens internationaal arbeidsmarktadviseur Michel van Smoorenburg een kleine Great Resignation plaats.

“In een krappe arbeidsmarkt wisselen werknemers sneller van baan. De risico’s zijn dan bij een overstap minder dan bij een overstap in een ruime arbeidsmarkt. Werknemers herzien hun eigen baan en wegen dan de voor- en nadelen van een overstap af. Hier spelen dan een mogelijk hoger loon, meer ontwikkelingsmogelijkheden of gunstigere andere arbeidsvoorwaarden een rol in. Door de hoge inflatie kijken mensen scherper naar het salaris”, aldus Van Smoorenburg in het persbericht.